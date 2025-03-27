網球︱菲律賓新星伊雅娜爆冷挫施維雅達　邁阿密賽闖4強「感覺超現實」 (19:30)

施維雅達日前練習時被一名男子辱罵，賽會為安全計加強保安，而23歲的她未知是否受事件影響，今仗首盤出現19次無壓力犯錯，兩次被破發球局下先負2：6。她次盤有起色，但終仍以5：7再輸一盤，直落兩盤告負於8強出局，而當她最後抽擊底線出界後，伊雅娜即時不知如何反應，之後才走到網前與對方握手，事實是伊雅娜13歲時加入拿度網球學院受訓，2022年獲得美網青年組女單冠軍，前年6月從拿度及當日嘉賓的施維雅達手上接過畢業證書，卻在未及兩年後在球場上令後者俯首稱臣。

伊雅娜此役前已先後淘汰另外兩名大滿貫冠軍球手拉脫維亞籍的奧絲達賓高及美籍的姬絲，她賽後高興地說：「現在感覺超現實，能與這樣的對手在這階段對賽令我感恩。我相信自己的擊球，而且擁有一個美好的團隊，他們一直告訴我可以成功。」她又感激現場為她打氣的拿度叔叔東尼，「他對我意義重大，對我很有信心。拿度網球學院令我充滿信心」。據報世界排名第140的伊雅娜將在下周一的最新排名躋身百大。她的4強對手是以6：4、6：7（3：7）、6：2挫英籍球手拉度簡露的4號種子彭古拉。

同日男單16強亦有德國籍頭號種子阿歷山大薩維利夫大熱倒灶，以盤數1：2反負20歲的法國籍17號種子費爾斯，8強對手將是捷克籍的積及文錫，而14號種子的33歲保加利亞籍名將狄米托夫則以2：1淘汰23號種子阿根廷籍好手謝倫杜洛，率先打入4強。

球場以外，在邁阿密賽女單16強止步的美籍球手歌蓮絲，日前拯救了一隻在當地被車撞倒受傷的狗後決定收養對方，令其家中的愛犬數目增至5隻。

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