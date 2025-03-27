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網球︱黃澤林首度否認與伊雅娜戀情　透露將與本地YouTube頻道合作「大家期待一下」 (02:50)

香港網球首席男單球手黃澤林（Coleman） 日前勇闖邁阿密網球公開賽男單32強創下歷史後昨深夜返港。對於近日有傳媒指他與19歲菲律賓籍網球女單新星伊雅娜（Alexandra Eala）拍拖的消息，他首度開腔否認。此外，他又透露即將與YouTube頻道JFFT合作，與一眾「師兄」分享信息。

在邁阿密公開賽取得佳績，亦令20歲的黃澤林在比賽期間的一舉一動成為外界焦點，特別是他經常在休息時飲用賽會提供的百事可樂。他說：「我不是很習慣喝咖啡，所以教練建議我試試可樂，意外地還真的幫助了自己打球。」

對於傳出與於邁阿密公開賽女單殺入4強、寫下菲律賓網壇歷史的19歲新星伊雅娜有戀情，黃澤林首度否認緋聞，並解釋：「傳媒經常用兩、三年前在亞運時的照片來說事，但我不知道該怎麼回應，所以選擇不回答。」

此外，返港後計劃休息約一星期的黃澤林，希望接觸更多網球以外的事物，並透露將與YouTube頻道JFFT合作，為粉絲帶來新內容，「大家期待一下」。

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