網球︱黃澤林首度否認與伊雅娜戀情　透露將與本地YouTube頻道合作「大家期待一下」 (02:50)

在邁阿密公開賽取得佳績，亦令20歲的黃澤林在比賽期間的一舉一動成為外界焦點，特別是他經常在休息時飲用賽會提供的百事可樂。他說：「我不是很習慣喝咖啡，所以教練建議我試試可樂，意外地還真的幫助了自己打球。」

對於傳出與於邁阿密公開賽女單殺入4強、寫下菲律賓網壇歷史的19歲新星伊雅娜有戀情，黃澤林首度否認緋聞，並解釋：「傳媒經常用兩、三年前在亞運時的照片來說事，但我不知道該怎麼回應，所以選擇不回答。」

此外，返港後計劃休息約一星期的黃澤林，希望接觸更多網球以外的事物，並透露將與YouTube頻道JFFT合作，為粉絲帶來新內容，「大家期待一下」。

相關報道：網球︱黃澤林深夜返港再三感謝香港球迷支持 透露獲拿度來電祝賀

相關報道：網球｜黃澤林邁阿密賽32強激戰逾2小時僅負 仍為香港網壇歷史刻印記

相關報道：網球｜黃澤林將勝利獻香港 「我知道香港網球係得㗎！」 拿度：港網歷史一刻

相關報道：網球｜黃澤林邁阿密公開賽爆冷淘汰世界第14美國星將舒爾頓 破天荒闖32強再寫香港網壇歷史

其他報道：世界盃外圍賽︱衛冕之師阿根廷取決賽周入場券 主場大勝宿敵巴西贈慶

其他報道：七欖︱各隊戰將踏足啟德主場館 港將已想像氣氛熾熱 衛冕冠軍隊長讚新場設施頂級