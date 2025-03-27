網球︱黃澤林深夜返港再三感謝香港球迷支持　透露獲拿度來電祝賀 (02:32)

年僅20歲的黃澤林在今屆邁阿密公開賽表現出眾，男單首圈以直落兩盤淘汰世界排名第82的德國籍球手艾特馬亞後，次圈以盤數2：1爆大冷擊敗主場出擊、排名第14的美籍星將舒爾頓，賽後吸引多間外國傳媒爭相訪問及報道。來到32強，Coleman雖在首盤失利後一度扳平，但在決勝盤遭以外圍賽「幸運輸家」身分晉級的澳洲籍球手阿當禾頓在尾段破發下，終以4：6告負，力戰兩小時19分後以盤數1：2飲恨。

賽前世界排名第182的黃澤林縱與16強席位擦身而過，但這次佳績已在香港網壇寫下光輝一頁。戰畢賽事決定返港稍作休息的Coleman，昨晚深夜由美國乘坐飛機返港，家人均有到場迎接，其間與父母及胞姊互相擁抱。黃澤林從上月中起已連續出戰6項ATP賽事，他承認雖過程感到疲憊，導致比賽時一度抽筋，甚至發球時無法跳起，但這段經歷能幫助提升狀態。他又特別提到在邁阿密公開賽男單次圈對陣東道主球手舒爾頓一仗，「這些高水平比賽每場需要付出100%努力，我覺得未習慣到比賽強度」。他續補充道：「舒爾頓是在佛羅里達州出生，基本上是他的主場，好像他過來香港與我交手一樣，相信當時只有我的團隊支持我，其他球迷都為對面打氣。」

Coleman自17歲起赴西班牙名將拿度網球學院受訓，他透露拿度在其奪得佳績後更有親自致電恭賀，「他尋找我經理人取得我的電話號碼，然後專程致電及發信息恭喜我，希望我可以繼續努力，他覺得我這次為香港爭取了很多東西，並盛讚我是一個世界級球手。每一句話對他而言可能沒什麼，但對我來說意義都很大」。對於不少香港市民支持自己，黃澤林謙稱：「其實我也不敢看我的電話，有太多打氣留言，但我一定要很感謝所有在香港支持我的球迷，他們給予我很多動力。」

結束在香港的短暫休息後，Coleman亦將面對泥地賽季，他表示稍後將先到歐洲訓練，再準備出戰ATP西班牙巴塞隆拿及馬德里公開賽，並希望盡快打入前100名，「我已具備實力下，最重要的是保持穩定性，我要知道怎樣持續取得好成績」。

此外，網球運動將在未來兩年獲保留香港體育學院A級精英項目，黃澤林坦言對自己來說非常重要，「其實打波開支都很貴，我有屬於自己的團隊，包括教練、物理治療師，加上每次參賽來到最後一分鐘才能預訂酒店、食物、機票，所有東西總計均需要一定費用」。

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