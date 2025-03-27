明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球︱黃澤林深夜返港再三感謝香港球迷支持　透露獲拿度來電祝賀 (02:32)

職業生涯首度殺入ATP千分級邁阿密網球公開賽男單32強，香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）為香港網壇寫下歷史一頁後，昨晚（26日）深夜由美國返港獲家人溫馨接機，又透露西班牙名宿拿度近日親自聯絡祝賀，更獲大讚是世界級球手，「對我來說意義很大」，並再三感謝香港球迷對他的支持，「這給予我很多動力」。

年僅20歲的黃澤林在今屆邁阿密公開賽表現出眾，男單首圈以直落兩盤淘汰世界排名第82的德國籍球手艾特馬亞後，次圈以盤數2：1爆大冷擊敗主場出擊、排名第14的美籍星將舒爾頓，賽後吸引多間外國傳媒爭相訪問及報道。來到32強，Coleman雖在首盤失利後一度扳平，但在決勝盤遭以外圍賽「幸運輸家」身分晉級的澳洲籍球手阿當禾頓在尾段破發下，終以4：6告負，力戰兩小時19分後以盤數1：2飲恨。

賽前世界排名第182的黃澤林縱與16強席位擦身而過，但這次佳績已在香港網壇寫下光輝一頁。戰畢賽事決定返港稍作休息的Coleman，昨晚深夜由美國乘坐飛機返港，家人均有到場迎接，其間與父母及胞姊互相擁抱。黃澤林從上月中起已連續出戰6項ATP賽事，他承認雖過程感到疲憊，導致比賽時一度抽筋，甚至發球時無法跳起，但這段經歷能幫助提升狀態。他又特別提到在邁阿密公開賽男單次圈對陣東道主球手舒爾頓一仗，「這些高水平比賽每場需要付出100%努力，我覺得未習慣到比賽強度」。他續補充道：「舒爾頓是在佛羅里達州出生，基本上是他的主場，好像他過來香港與我交手一樣，相信當時只有我的團隊支持我，其他球迷都為對面打氣。」

Coleman自17歲起赴西班牙名將拿度網球學院受訓，他透露拿度在其奪得佳績後更有親自致電恭賀，「他尋找我經理人取得我的電話號碼，然後專程致電及發信息恭喜我，希望我可以繼續努力，他覺得我這次為香港爭取了很多東西，並盛讚我是一個世界級球手。每一句話對他而言可能沒什麼，但對我來說意義都很大」。對於不少香港市民支持自己，黃澤林謙稱：「其實我也不敢看我的電話，有太多打氣留言，但我一定要很感謝所有在香港支持我的球迷，他們給予我很多動力。」

結束在香港的短暫休息後，Coleman亦將面對泥地賽季，他表示稍後將先到歐洲訓練，再準備出戰ATP西班牙巴塞隆拿及馬德里公開賽，並希望盡快打入前100名，「我已具備實力下，最重要的是保持穩定性，我要知道怎樣持續取得好成績」。

此外，網球運動將在未來兩年獲保留香港體育學院A級精英項目，黃澤林坦言對自己來說非常重要，「其實打波開支都很貴，我有屬於自己的團隊，包括教練、物理治療師，加上每次參賽來到最後一分鐘才能預訂酒店、食物、機票，所有東西總計均需要一定費用」。

相關報道：網球｜黃澤林邁阿密賽32強激戰逾2小時僅負　仍為香港網壇歷史刻印記

相關報道：網球｜黃澤林將勝利獻香港　「我知道香港網球係得㗎！」　拿度：港網歷史一刻

相關報道：網球｜黃澤林邁阿密公開賽爆冷淘汰世界第14美國星將舒爾頓　破天荒闖32強再寫香港網壇歷史

其他報道：世界盃外圍賽︱衛冕之師阿根廷取決賽周入場券 主場大勝宿敵巴西贈慶

其他報道：七欖︱各隊戰將踏足啟德主場館 港將已想像氣氛熾熱 衛冕冠軍隊長讚新場設施頂級

相關字詞﹕黃澤林 網球 邁阿密網球公開賽 港隊 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞