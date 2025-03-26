七欖︱港欖新人事新作風　女隊新隊長陳穎冀在啟德譜新回憶　男隊意裔新星自豪為成長地披甲 (21:01)

現年26歲的陳穎在愉景灣成長，少時先接觸網球，至16歲加入欖球港青並專注其中，「選擇欖球是因為喜歡置身團隊的感覺，而且為我帶來大學獎學金等機會」。如陳穎所說，她在中學畢業後獲獎學金升讀英國諾桑比亞大學，並為大學校隊出戰，2019年畢業後回流香港成為全職球員。

加入港隊6年間，陳穎認為2023年杭州亞運取得銅牌是最難忘的時光，「加入港隊前，我不知道亞運賽事如此重要，當我們贏得隊史首面獎牌，才感受到對我們意義重大」。陳穎去年10月接過重任，與高香慧共同擔任女隊隊長。她稱新角色未有讓她帶來巨變，但從中提升領導能力，「我不是那種一直喊話的領導者，反而喜歡以身作則。只需讓自己在場上維持高水平，與其他隊友跟隨，一同好好發揮」。

陳穎加入港隊時隨即遭逢新冠疫情，2022年才首戰香港七欖。這次將相隔一年再在主場出戰，地點由大球場換成啟德主場館，她除了表達對大球場的想念，也渴望為港隊在啟德寫下歷史新一頁，「到過新場地數次，座位和整體觀感都好極，深信我們能在那裏寫下新回憶」。

香港男子七欖隊今次陣中有多名年輕球員，包括為港隊上陣僅兩次的艾維達拜奧（Matteo Avitabile）。這名23歲球員身分多元，生於泰國及曾到荷蘭升學、父母皆為意大利人，最終他選擇代表成長地香港出賽，並將首度在主場正式賽事亮相，力爭衛冕銀劍賽。

艾維達拜奧在泰國出生不足6周就隨家人來港定居，「我父親是廚師，母親都是意大利人，他們非常熱愛香港，已在這裏生活了20多年。而我亦在香港讀中學，在這度過青春時光」。他在港讀書時開始打欖球，之後到荷蘭升學，據報他原有機會代表荷蘭隊，也合資格為意大利及泰國隊出戰欖球賽，不過球會效力港會的他，最終選擇代表港隊，「香港是我長大的地方，當穿上港隊球衣比賽，或為球會在港比賽時，真的感受到球迷的打氣聲，讓我感到無比自豪」。

艾維達拜奧去年11月曾代表15人欖球港隊，在啟德青年運動場友賽巴西隊，如今再代表港隊首度參與香港七欖，他形容為夢想成真，「我童年時已常入場看香港七欖，對於在港打欖球的孩子來說，這是非常特別的盛事，尤其今年移師全新的啟德主場館舉行，非常壯觀，是香港大球場的升級版，亦正是香港這樣的城市所需」。他本月初隨港隊到南非參加兩站挑戰者系列賽，分別排第9及10名完成，承認成績未如預期，會從中累積經驗，並希望在銀劍賽報卻次站分組賽不敵日本隊的敗仇。

七欖︱各隊戰將踏足啟德主場館 港將已想像氣氛熾熱 衛冕冠軍隊長讚新場設施頂級