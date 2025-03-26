七欖︱各隊戰將踏足啟德主場館　港將已想像氣氛熾熱　衛冕冠軍隊長讚新場設施頂級 (18:09)

香港七欖今年移師至可容納5萬人的啟德主場館舉行，亦是今年度世界七欖巡迴賽其中一站，24支隊伍及Melrose銀劍賽6隊的隊長昨午步入球場大合照。港男、女隊今屆續戰銀劍賽爭冠，男隊主教練高勳表示，這支隊伍既有經驗，又注入新人活力與驚喜元素，這種平衡有助在賽事發揮。談到上屆有份參與的華將房傑鋒落選，高勳為此感到惋惜，「他在本月南非站的表現確實未達應有水準，但以他的性格必定會加倍努力回歸。他本周仍有隨隊一起備戰，這種無私態度正是團隊所需」。

華將李卡度稱，想像過若啟德場全場爆滿時，氣氛應會很高昂，並會向一眾年輕隊友分享過往經驗，讓他們減少緊張從而發揮應有水準，認為陣容絕對有力衛冕，又相信落選的房傑鋒與麥季聰都不會因而氣餒，「他們會繼續訓練，爭取在年底全運會代表港隊出賽」

港女欖上屆銀劍賽決賽不敵國家隊屈居亞軍，將首戰香港七欖的15人欖球港隊隊長潘慧欣既緊張又期待，「已想像由通道跑入場地的震撼性，加上第一次打香港七欖，好期待有好表現給觀眾睇」。她期望自己在進攻的推進能力，協助球隊在銀劍賽奪冠。

至於新西蘭男、女隊力爭在盃賽三連霸，男隊隊長戴倫哥利亞形容啟德主場館設施頂級，更衣室等設施都很完善、草皮狀態極佳，相信比賽時將會非常熱鬧，「我們當然瞄準三連冠，希望能創造歷史，成為新場館首支奪冠隊伍。球隊近期表現雖低於預期，但我們在香港和新加坡站曾有連霸紀錄，關鍵時刻總能頂住壓力。現在要重振士氣，為之後洛杉磯的系列賽做準備」；女隊隊長希莉妮稱，雖較喜歡承載很多歷史回憶的香港大球場，但踏足啟德新場環顧四周，也預見周末的熾熱氣氛，「我已經急不及待想感受群眾聲浪，這樣的頂級球場縱觀全球也屬少見」。她續道去年贏得巴黎奧運金牌的感覺美好，令她們渴望延續勝利，在香港達成三連冠，「去年奪得金牌回國時，看到全國市民為我們驕傲的神情，這種榮耀無可比擬」。

前七欖港將范信基現為國家隊女欖助教，他稱過去一年隨隊到過不少世界知名球場，認為啟德主場館更衣室等設備都很完善，今次參賽亦有助中國女欖了解場地以準備全運會，「這個新場草地質素比以前我在大球場打過時好，好合適香港需要一個新地方去帶動經濟。觀眾席亦較近場地，球員與觀眾關係會更密切」。