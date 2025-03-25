世界盃外圍賽｜國足後防兩犯錯主場0：2負澳洲　無緣前二直接出線決賽周 (21:55)

國足上場世盃外作客敗走沙特阿拉伯隊後賠了夫人又折兵，蔣光太及高準翼受傷外，林良銘和王上源也因停賽今晚無緣碰澳洲隊，陣容更不完整，惟主教練伊雲高域仍決定將最新的巴西裔歸化兵中場塞爾吉尼奧先列後備。國足開賽後陷於被動，至16分鐘更先失一球，當時澳洲中場積臣艾雲禁區內抽射被擋出，隨即搶走國足中場黃政宇的腳下球，再起左腳彎入死角，令國足門將王大雷束手就擒。29分鐘，澳洲翼鋒韋路比利禁區內射彈地波，眼看王大雷可輕易沒收，但他卻接球甩手令皮球漏入網窩，連累國足以兩球落後半場。

國足換邊後換入演「地標」戰的塞爾吉尼奧，而他在54分鐘的禁區內快射，被澳洲門將馬菲賴恩單手撲出已是球隊全場最具威脅的埋門。國足及後續施壓，但最終仍無法破蛋下，在主場以0：2告負。另內地傳媒報道，此役有70588人現場觀戰，打破了國家隊A級賽入座紀錄。

C組另一仗，已以首名出線日本隊主場與排第3的沙特打和0：0，賽後分別得20分和10分；B組韓國隊主場與約旦隊各一言和後，以16分和13分排榜首及次席。

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