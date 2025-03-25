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亞洲盃外圍賽︱港足首擊作客0：0和新加坡取1分　安永佳頭槌中楣　對手兩球詐糊 (22:27)

中國香港足球代表隊今晚（25日）出戰亞洲盃外圍賽首擊，在第3圈C組作客新加坡隊。港足受壓下於34分鐘變陣，下半場形勢好轉互有攻勢，包括前鋒安永佳曾頭槌中楣，結果對手有兩次將球送入網均被判「詐糊」下，雙方打和0：0，各得小組第1分。

港足爭取繼去年再度參與亞洲盃決賽周的第一戰，造訪可容納5.5萬人的新加坡國家體育場，據悉今仗有超過500名香港球迷購票入場撐港足，當中粵劇名伶羅家英現身港足球迷區一同打氣。相比上周三旺角場友賽2：0擊敗澳門隊，港足正選陣容有兩個變動，中超兵孫銘謙聯同趕及傷癒的入籍翼鋒祖連奴齊復任正選；主場出擊的新加坡隊，「名將之後」伊翰芬迪及歸化日裔中場仲村京雅均先列後備。

兩隊上次在2023年3月友賽交手，在旺角大球場踢成1：1平手。開賽1分鐘港足門前即現險象，新加坡隊後衛陳漢瑋在角球攻勢將皮球撞入網，但球證指有新加坡球員阻擋門將葉鴻輝出迎而判入球無效。初段新加坡隊佔主導頻頻兩邊傳中，24分鐘出現首個黃金機會，翼鋒郭家溍接應右路傳中撞射被葉鴻輝撲出不遠，他補射再被後衛周緣德白界前擋走。

頭30分鐘受壓的港足，主教練韋斯活在34分鐘放棄原定戰術，由右閘茹子楠入替中場黃威，將後場自由人費蘭度推前任中場。半場互無紀錄。

港足下半場形勢好轉不少，先是49分鐘，入籍翼鋒艾華頓策動快速反擊，傳予前鋒安永佳禁區內射門但被敵衛封阻。60分鐘港足出現今仗黃金機會，然而安永佳角球迎頂中楣。1分鐘後輪到新加坡打反擊，後備入替的歸化日裔中場仲村京雅起腳僅柱邊出界。港足69分鐘換入3名球員余在言、史提芬彭利拿及李小恆，其中余在言在下個攻勢即有機會射門但「省」中敵衛。新加坡77分鐘再度將皮球送入網窩，仲村京雅妙傳予前鋒沙華，後者快過葉鴻輝出迎笠射入網，但旁證示意越位在先再判無效，而這仗亦未有視像裁判（VAR）執法。尾段兩隊攻勢都未能打破僵局下，最終互交白卷踢成0：0，各得1分。

韋斯活領軍七連勝走勢告終，他賽後解釋未完上半場換走黃威的原因，承認當時中場明顯處於下風，需要調整加強中場對抗性，並稱回到酒店會再跟球員溝通檢討，「有時調整必須當機立斷，當時任何中場球員都可能被換下，都是為了鞏固防線，若維持原狀必敗無疑。黃威是團隊型球員，他會理解這純粹是戰術需要」。他認為這場拉鋸戰雙方都有機會入球，球隊部分關鍵球員未能發揮應有水準，和波帶走1分是公平結果，並稱滿意任內9仗球隊防守只失3球。

港足明日返港，下場亞盃外將是6月10日主場對同組世界排名最高、0：0悶和孟加拉的印度隊。

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