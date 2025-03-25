世界盃外圍賽｜英格蘭兩連捷　列斯占士偕伊斯國際賽開齋 (18:30)

英格蘭隊上周在世盃外K組首戰主場以3球淨勝阿爾巴尼亞隊，此役乘勝追擊迎戰拉脫維亞隊時，以查洛保雲及摩根羅渣士分別代替上仗擔正的翼鋒菲爾科頓和中場居迪斯鍾斯，遂使英軍自1992年以來，正選陣容首無利物浦、曼城及曼聯球員。38分鐘，英軍右閘列斯占士主射罰球彎過人牆貼柱而入，取得個人第18場國際賽以來首個入球，隊友哈利卡尼則在下半場68分鐘接應中場迪格蘭賴斯傳中取得第71個國際賽入球，加上後備登場的伊比爾治伊斯在76分鐘在國際賽開齋，終令拉脫維亞吞3蛋而回。英軍賽後兩戰得6分，領前同得3分的次席拉脫維亞，以及主場以3：0輕取安道爾隊後排第3的阿爾巴尼亞。

占士曾於2021年在杜曹麾下，協助車路士勇奪歐聯冠軍，但近年傷患纏身，只計近3季僅共為「藍戰士」披甲49次，惟杜曹年初履新後一直密切留意這25歲愛將的表現，該名德籍名帥賽後說：「這並非一場強弱懸殊的比賽，需要占士的罰球為己隊打破僵局……他的質素毋庸置疑，並交出了最高水平的表現。我對他那右腳的能力了解透切，他目前狀態非常好。」占士則說：「我度過了沮喪的兩年，這時間非短。我為能重返英軍而高興。我主射前已感到可彎過人牆建功。」

此外，英軍中場祖迪比寧咸此役上半場末段領黃後因續有些過火舉措，迫使杜曹在67分鐘決定將這名皇家馬德里球星調走。至於上仗賽後被杜曹批評的鋒將拉舒福特這仗表現落力，賽後被杜曹稱讚「他展示了對比賽的飢渴，而且充滿信心」。英軍下場世盃外將在6月初作客安道爾。另阿仙奴的18歲小將尼華尼利首為英軍U21正選披甲即有入球，助「幼獅」在友賽主場以4：2擊退葡萄牙隊。

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