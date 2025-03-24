體院︱桌球網球續留A級精英項目　吳安儀盼助港桌球普及　張家瑋王康怡紛「解憂」 (22:02)

吳安儀上月落實相隔兩年重返世界桌球巡迴賽的職業賽事，她相信今次消息對教練和運動員來說，都可以專心計劃未來的比賽。這名「四眼Cue后」又希望，消息可令一班接觸桌球的青年，或準備給子女嘗試玩這運動的家長可「放低疑慮」，「放心給子女選擇桌球作為興趣或職業，亦相信香港桌球更加容易變得普及化」。

26歲桌球港將張家瑋投身體院全職運動員近10年，承認現在打職業比賽也很依賴體院資助，「一路好幸福有體院資助，無憂慮地打比賽，畢竟很多巡迴賽都在歐洲打，如下月初要到英國參加世界賽外圍賽。不過未能留級時都要繼續比賽，所以出現這個好消息可以更專心打比賽」。他提及桌球若未能留級，最大影響其實是失去訓練場地和教練，「始終由細到大都在體院，有哂設施和教練團隊支援」。

23歲網球港將王康怡，自2017年轉全職運動員至今，一直都在體院訓練的她，此前都有跟身邊球手討論網球能否留級一事，承認有感少許壓力，現可更專注比賽，「住宿、食飯以至物理治療都可在體院，留不到的話，之後訓練場地可能要靠香港網球總會，但香港都有不少球手，總會如何分配資源會是問題」。她續稱會在7月舉行的世大運及年底的全運會爭好成績，以助網球繼續留級。

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