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世界盃外圍賽｜國足明晚生死戰主場迎澳洲　李磊冀展積極態度爭勝 (20:50)

中國男子國家足球隊（國足）明晚（25日）在2026年世界盃亞洲區外圍賽C組第8輪將在主場杭州奧體中心體育場迎戰澳洲隊。這場比賽至關重要下，國足料將全力以赴，爭取在這場生死戰中拚出一線曙光，為出線決賽周保留希望。

國足雖首循環曾作客以1：3不敵「袋鼠軍團」，而上周五第7輪作客以0：1負沙特阿拉伯隊後，仍暫以6分排小組第6敬陪末席，包括王上源、蔣光太及林良銘各自也因傷及停賽下無緣上陣，但為了爭取直接出線或附加賽名額，勢必全力奮戰，並徵召後衛黄政宇及吳少聰替補入隊。國足主帥伊雲高域今出席賽前發布會時表示，已針對澳洲隊身體強壯及速度快的特點進行準備。

另被問及會否在今仗派出新入籍兵塞爾吉尼奧，71歲的伊雲高域稱：「他這幾個月沒有踢過正式的比賽，身體方面需要準備，會再視乎比賽狀况，希望他能給球隊帶來幫助。」這意味上仗未有上陣的塞爾吉尼奧料續先列後備。此外，同場的後衛李磊也直言需要表現出更強硬的對抗、更積極的態度，「在我們的主場，一切皆有可能」。

值得一提的是，被稱作「大蓮花」的杭州奧體中心體育場，為了向國足打氣及造勢，昨晚亦安排無人機編隊球場上空擺出足球等圖案。

同組另一仗，日本隊上輪主場以2：0輕取巴林隊後成為亞洲首支鎖定世界盃決賽周的球隊，明晚毫無壓力下同樣留守主場迎戰沙特阿拉伯，後者僅以1分落後予澳洲隊，勢續追趕直接出線的資格。

至於B組的韓國隊，將在同晚主場惡鬥約旦隊，「太極虎」上兩輪皆與對手言和，若欲保持小組能直接出線世界盃決賽周的排名，此戰不容有失。

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