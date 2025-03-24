亞盃外︱港足明晚作客新加坡爭分組賽響頭炮　韋斯活安永佳同稱對手剛落敗更危險 (19:36)

新加坡vs.中國香港 港台電視32台 周二晚上20：30直播

港足去年1月在卡塔爾相隔56年再戰亞洲盃決賽周，最終在分組賽3戰皆負止步。如今再戰亞洲盃外圍賽，力爭小組首名晉身2027年在沙特阿拉伯舉行的決賽周。現時世界排名155位的港足，今屆在C組將遇上排名126的印度、160名的新加坡及185位的孟加拉隊，首仗造訪新加坡國家體育場對新加坡隊。港足近6次交手3勝3和保持不敗，上次為2023年3月底在旺角大球場，藉對方烏龍球逼和1：1。據悉明仗料有600至700名香港球迷專程到訪入場打氣；而明晚香港足總在蘭桂坊及港超球隊理文於將軍澳會址均會舉行收費睇波派對，同樣需事前網上報名。

港足上周三在旺角場2：0擊敗澳門隊後，英籍主教練韋斯活已帶領球隊在國際賽取得主場七連勝，不過連同他任內首仗作客歐洲0：1不敵列支敦士登隊，港足近10次作客1勝3和6負，當中在世盃外負不丹及被柬埔寨隊逼和，令前帥安達臣曾受到批評。

韋斯活聯同前鋒安永佳今日出席賽前記者會，韋斯活表示本月國際賽期準備充足，已研究對手特點，陣中不少球員亦有對過「獅城」的經驗，又透露日前有入場看新加坡主場負尼泊爾隊的友賽，認為剛落敗的球隊更危險，「面對剛落敗的球隊往往是很危險，對手會更有決心。新加坡是好球隊、有出色的球員和球場。我們會堅持風格，盡全力爭勝」。安永佳兩年前友賽新加坡正選上陣65分鐘，他也稱每場比賽情况不同，形容新加坡現在像是「受傷的野獸」，表明不會輕敵，並期望再度參與亞洲盃決賽周，「去年參加亞洲盃對我們是職業生涯一個亮點，接觸到亞洲足球頂峰，讓我們更有渴望、激勵自己想再次做到，一切由明天開始。我認為球隊準備得很充分，球員充滿能量和信心」。

被新加坡傳媒問到入籍兵問題，韋斯活談到在港入籍需住滿7年，相對其他亞洲國家更困難，「這可能是為什麼我們入籍球員年齡較大的原因，香港肯定是入籍最困難的地方之一。但我只會關注現有什麼球員可用，專注能夠控制的事情」。安永佳則認為入籍兵只會提高球隊的水準，同時可推動本地球員繼續進步。軍情方面，早前代表港足U22作客友賽兩鬥緬甸隊的入籍前鋒米高已匯合大港腳，韋斯活透露米高已準備好上陣，並強調早前有傷在身的祖連奴隨隊並非來觀光，「他不是來參觀環球影城，而是來為明日比賽作貢獻，就像隊中每個球員一樣」。

世界排名低港足5位的新加坡隊，由曾任日本隊助教的日籍教練小倉勉去年初上任，但球隊近况一般已連續5場不勝，包括上周主場爆冷0：1負尼泊爾隊，屬隊史對壘首敗。本月22人大軍名單中，受傷患困擾及狀態不佳因素，名將之後芬迪三兄弟之中只有效力泰甲勁旅巴吞聯的三弟伊翰芬迪入選，中前場除了這名22歲前鋒，還有去年底歸化的28歲日裔中場仲村京雅。效力新加坡超聯球隊淡濱尼流浪的他，在今屆亞冠盃2分組賽曾兩次與港超球隊理文交手，至今為新加坡隊上陣8場入2球，將成港足心腹大患。