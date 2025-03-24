歐國聯｜德國險勝意大利取餘下階段主辦權　4強大戰葡萄牙 (19:30)

「日耳曼軍團」在上周五的8強首回合作客以2：1先贏意大利，是役返主場再度取得良好開局，前鋒基連甸斯特在30分鐘博到12碼，隊長甘美治一射中鵠先開紀錄。6分鐘後，甘美治再把握對方門將基安盧基當拿隆馬站出小禁區指揮隊友時的疏忽，快開角球助攻中場穆斯亞拿射入空門，而基連甸斯特在完半場前同樣接應兩戰貢獻1入球及4次助攻的甘美治的傳中球，迎頂破網拉開至3：0。

換邊後，背水一戰的意軍展開反撲，前鋒摩斯堅恩先後在49及69分鐘建功追至2：3。完場前補時階段，德國翼鋒米圖斯達特犯手球下，意大利雖靠後備兵拉斯柏度尼扳平比數，但為時已晚，德國最終兩回合計險勝5：4晉級，取得本屆4強主辦權，兩場賽事將分別在慕尼黑及斯圖加特上演。

德國主帥拿高士文賽後讚揚麾下在上半場的表現是執教以來最好的一次，但對球隊下半場浪費3球領先優勢，「我不想過多談論下半場」。日耳曼軍團躋身4強後將迎戰葡萄牙，後者縱在首回合以1球落後，但今於次回合有賽前獲頒國際賽最多勝仗健力士紀錄的球星基斯坦奴朗拿度（C朗）於初段12碼宴客，但他隨後將功補過，射入第2球，加上兩名後備兵法蘭斯高干斯卡奧及干卡路拉莫斯在加時階段各建一功下，終主場以5：3取勝。

另邊廂，法國隊在首回合以兩球落後克羅地亞隊，今返主場戰次回合憑鋒將米高奧利斯傳射居功扳平總比數，再經加時互無紀錄後，於12碼階段贏5：4，將在4強對陣上屆盟主西班牙隊。「鬥牛軍」次回合與荷蘭隊踢成3：3，總比數言和5：5，同樣需戰至12碼階段分勝負，最終西班牙靠門將烏尼西蒙在第6輪成功撲出下贏5：4過關。

至於「歐洲紅魔」比利時隊在歐國聯升降班附加賽，雖有正選門將泰拔高圖爾斯不在大軍名單，但是役憑中鋒盧卡古梅開二度，次回合淨勝3球，終以總比分4：3反克烏克蘭隊，得以護級成功保住A級席位。

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