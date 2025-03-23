網球｜鄭欽文闖邁阿密賽16強平個人最佳　莎芭倫卡大坂直美嘉奧芙齊晉級 (19:16)

鄭欽文僅花20多分鐘便以6：1拿下首盤，惟正如該名9號種子賽後所言，對手泰萊唐辛次盤表現愈來愈好，令「比賽並不好打」，但這名22歲的巴黎奧運冠軍終仍成功「搶七」險勝7：6（7：3）。她賽後說：「我很滿意自己今天的發球，但這也是我仍在提升的地方，我要試着變得更有侵略性。」早前在印第安韋爾斯公開賽8強出局的她將在16強碰非種子球手古爾嘉，後者以6：1、7：5擊敗26號種子加拿大籍的莉拉費蘭迪絲。

另外兩名美籍球手3號種子的嘉奧芙，以及上屆冠軍14號種子歌蓮絲也告晉級，她倆分別以盤數2：0和2：1，打敗28號種子希臘籍的莎嘉里及瑞士籍的馬莎露娃，而另一美籍球手巴迪絲蒂則以1：2受挫大坂直美，後者將與6號種子意大利籍的柏奧莉妮爭入8強。柏奧莉妮在首盤領前4：3時，因對手31號種子突尼斯籍的查比雅左腳受傷無法續戰而晉級；而莎芭倫卡亦在首盤勝出6：1後，因對手羅馬尼亞籍的露絲觸傷右大腿退賽而過關。

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