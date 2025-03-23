F1｜皮亞斯齊諾利斯上海站包辦冠亞　咸美頓陸克萊加斯利遭DQ　褫奪排名及積分 (21:51)

憑昨日排位賽佳績，得以在個人3年F1職業生涯首度排頭位出賽的麥拿侖車手皮亞斯齊，今日在正賽甫開始即率先帶出，第3位出賽的隊友諾利斯亦在第2圈超越羅素。其後皮亞斯齊穩打穩紮下「由頭帶到尾」，以1小時30分55.026秒率先完成56圈賽事，並贏得其第3個F1分站冠軍。末段煞車系統出現問題，一度被季席的羅素追至只淨1秒優勢的諾利斯，最後仍以落後皮亞斯齊9.748秒的成績保住次席。皮亞斯齊賽後稱，這一場勝利「得來不易，這是屬於整支車隊的功勞」。

其他車手戰果方面，力爭衛冕的世界冠軍「韋少」韋斯塔本，早段被諾利斯阻擋下一度跌至第6，最終在比賽末段發力下升上第4名完成賽事。至於本列5、6名的法拉利雙子陸克萊以及在衝刺賽揚威的「黑帝」咸美頓，則因賽後檢查時分別發現戰車過輕及車輛底板厚度不符標準，加上阿爾派車隊的加斯利亦是在賽後檢查被發現戰車過輕，結果3人同被賽會褫奪排名及積分，亦令雅士頓馬田的史度爾和今季轉投威廉士的辛斯進入得分區域，分別獲得第9的兩分及第10的1分。

其他報道：欖球｜港男女隊各點兵13將備戰國際七欖賽 男隊新丁紀遠恆稱夢想成真 視姚錦成為榜樣

其他報道：網球｜鄭欽文闖邁阿密賽16強平個人最佳 莎芭倫卡大坂直美嘉奧芙齊晉級

其他報道：網球｜黃澤林邁阿密公開賽爆冷淘汰世界第14美國星將舒爾頓 破天荒闖32強再寫香港網壇歷史

其他報道：網球｜黃澤林將勝利獻香港 「我知道香港網球係得㗎！」 拿度：港網歷史一刻