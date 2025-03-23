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欖球｜港男女隊各點兵13將備戰國際七欖賽　男隊新丁紀遠恆稱夢想成真　視姚錦成為榜樣 (20:05)

香港國際七人欖球賽周五（28日）起一連3日首度移師啟德體育園主場館舉行，將參戰Melrose銀劍賽的中國香港男、女子七欖代表隊，今午（23日）公布決選名單，其中19歲小將紀遠恆（James Kee）將首度代表港隊，他稱自小已是七欖的忠實球迷，今次能主場出賽對他可謂夢想成真。

今屆香港七欖首次移師全新的啟德主場館上演，今午在西九文化區海濱公布男、女子港隊各自13人名單。男隊由隊長蔡紀駿率領，包括亞運金牌功臣李卡度和得分主力丹馬克等，聯同多名年輕新球員甘子奇、艾維達拜奧、杜舒雲、葛史活及紀遠恆則將首次在香港七欖亮相，後兩者更是首度代表港隊；女隊方面，由雙隊長高香慧及陳穎領銜，寶克及潘慧欣則同樣首次在香港登場。

除了公布球隊名單，大會今午同時舉行榮譽頒發儀式，向曾代表港隊出戰香港七欖球員授予欖球「榮譽喼帽」表揚其貢獻，包括落選今次大軍的兩名華將房傑鋒與麥季聰等。港隊在今次銀劍賽，衛冕的男隊將與日本隊和國家隊交鋒；女隊則鬥泰國和哈薩克隊。

首次入選成人代表隊的翼鋒紀遠恆，現就讀英國卡迪夫大學，他稱自己在香港土生土長，並感期待道：「從5、6歲起已成為七欖的忠實球迷和支持者，這次主場出擊，感覺就像夢想成真。」他提到視今屆改任賽事大使的大前輩姚錦成當榜樣，「我一直很敬佩姚錦成，他擁有輝煌職業生涯，而隊友拜恩菲立斯（Bryn Phillips）是我另一個學習對象，過去我在九龍隊首次參與聯賽時，曾跟他並肩作戰」。

對於為何選擇紀遠恆入決選名單，男隊主教練高勳（Jevon Groves）稱對方一直在關注範圍內，「紀遠恆速度很快、技術也很好，我特別喜歡他的防守能力，他並不介意鏟球，雖然還年輕，但潛力非常大」。問及如何看今屆大軍僅得兩名華將李卡度及紀遠恆，高勳解釋13名球員中有10人持有特區護照，均可代表港隊參加全運會、亞運及奧運資格賽，這對球隊未來和陣容深度至關重要。

至於現任15人女子欖球港隊隊長潘慧欣，本月初在南非開普敦舉行的世界七欖挑戰者系列賽完成在七欖「處子戰」。這名29歲前鋒再獲徵召，對於將迎主場「地標戰」，她說：「老對手泰國和哈薩克隊實力不容小覷，但我們已準備了很久，希望能在啟德場取得好成績。我會專注做好自己能力範圍內事情，與隊友保持良好配合，並穩定發揮。」

香港七欖男子港隊成員名單

蔡紀駿 （隊長）、葛史活*、紀遠恆*、高凡迪爾、虎拿當尼、艾維達拜奧、薩耶斯、李卡度、甘子奇、丹馬克、拜恩菲立斯 、靴貝特、杜舒雲

*註：首次代表港隊出賽

香港七欖女子港隊成員名單

陳穎（雙隊長）、高香慧（雙隊長）、霍山文、歐陽倩怡、潘慧欣、藍嘉敏、寶克、林莎芘、何維銨、韋諾蒔、莊嘉欣、伊洁茜、陳楚琪

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