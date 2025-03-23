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網球｜黃澤林將勝利獻香港　「我知道香港網球係得㗎！」　拿度：港網歷史一刻 (15:47)

港隊20歲網球一哥澤林（Coleman）今晨（23日）在邁阿密網球公開賽男單次圈，以盤數2：1淘汰世界排名第14位的22歲美國隊「三哥」舒爾頓，繼首圈擊敗德國球手艾特馬亞，成為港網壇首名在ATP千分級巡迴賽取得正式賽事勝利的球手後再創佳績，殺入32強的他賽後指將勝利獻給香港。

黃澤林與美籍好手舒爾頓激戰3局下獲勝，取得個人職業生涯歷史性勝仗，這名港隊星將賽後受訪時說：「我一直相信自己能在大賽有所表現，疫情後我度過了一個艱難時期，我曾經有一段時間沒有比賽，很慶幸我的團隊一直支持我，真的很高興，這勝仗是屬於香港的。」今屆獲發外卡參加邁阿密公開賽的Coleman續說：「在我經歷低潮時，父母、教練及團隊給予我很大幫助，能在這（邁阿密）參賽並不容易，能與舒爾頓這種級數的球手對陣是我的夢想。」他又以廣東話說：「我知道香港網球係得㗎！」世界排名182位的Coleman將在明日於32強上陣再爭佳績，其對手是25歲、世界排及89位的澳洲球手阿當禾頓。

此外，ATP亦在社交網3次轉發黃澤林的比賽片段，並留言Remember the name：Coleman Wong（記住他的名字：黃澤林）；而已退役的西班牙名將拿度亦在Instagram限時動態恭賀曾是其網球學校學員之一的Coleman，並稱這是「黃澤林及香港網壇的歷史性勝利」。

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