網球｜黃澤林邁阿密公開賽爆冷淘汰世界第14美國星將舒爾頓　破天荒闖32強再寫香港網壇歷史 (01:29)

世界排名第182位的香港「一哥」黃澤林，今屆以外卡身分直入邁阿密公開賽正賽，並於首圈以直落兩盤6：4、6：3擊退排名較自己高100位的艾特馬亞(Daniel Altmaier），成為港隊史上首人在ATP千分級世界巡迴賽取得正式賽事勝利。

他今晨於次圈挑戰世界排名第14位的美國名將舒爾頓，首盤互保發球局下戰至決勝局，Coleman贏細分7：3，先取一盤7：6，次盤則兩度被破發下輸2：6被扳平盤數。

決勝盤黃澤林抵住對手坐擁主場球迷打氣的壓力下，於第6局首度打破舒爾頓的發球局，並一度拉開局數5：2，惟此時他疑似手緊發揮失準，被對方破發錯失取勝黃金機會，並被對方追至5：5。及至第12局，黃澤林一度有兩次破發兼賽點，但同樣被舒爾頓化解，終雙方打成6：6需要再度打決勝局，結果他以細分7：5險勝，再贏一盤7：6，爆大冷以盤數2：1淘汰舒爾頓，將於32強面對世界排名第89的澳洲籍球手阿當禾頓爭入16強。

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