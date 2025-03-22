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拳擊｜76歲前重量級拳王科曼辭世　唯一敗仗「叢林之戰」被阿里KO　曾嘆該戰「由自豪變成可憐蟲」 (21:31)

兩屆重量級拳王美國籍的科曼，於當地時間周五逝世，享年76歲。這位以45歲之齡成為拳壇史上最老重量級拳王，曾在1974年的拳王爭霸戰中被已故的阿里技術性擊倒，也是其職業賽生涯唯一被KO的賽事，而該場大戰則被譽為經典的「叢林之戰」。

科曼的家人在社交平台宣布，「他在親人的陪伴下安詳離世」，前重量級拳王泰臣、NBA名宿「魔術手」莊遜及網球壇名宿金夫人等其後均致意哀悼。科曼13歲時已身高1.91米和體重達200磅，但這大塊頭少時學壞及曾打劫，之後專心向拳擊發展，結果19歲便在1968年墨西哥城奧運奪得重量級金牌，其後轉打職業賽，於1973年更擊敗傅利沙首當重量級拳王，翌年在經典的「叢林之戰」第8回合被阿里KO，他當年曾說：「我無法相信自己失落了拳王資格。這是我一生中最尷尬時刻，由自豪變成可憐蟲，沮喪至極。」

他在1977年28歲時突然宣布退役，及後改當牧師，又卻在10年後復出，更在1994年打敗時任拳王的米高摩亞，以45歲之齡第2次及成為歷來年紀最大的拳王。他在1997年正式退休後經商，總計其職業賽81戰76勝5負，其中68次KO對手。

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