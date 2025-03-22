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F1｜咸美頓揚威中國站衝刺賽　取加盟法拉利首勝　皮亞斯齊正賽排頭位 (20:29)

矢志重振雄風的7屆一級方程式賽車（F1）世界冠軍咸美頓，今日（22日）在上海上演的中國站衝刺賽，取得加盟法拉利車隊後的首場勝利，惟其後卻未能於排位賽延續強勢，只能於明日舉行的正賽排第5名出賽。不過該英國「黑帝」直言已摸熟新車性能並大讚「好爽」，力爭在上海站再次站上頒獎台。

曾六度在上海站稱霸的咸美頓先於衝刺賽由頭放到底，以接近7秒拋離麥拿侖車手皮亞斯齊衝線，取得轉投法拉利車隊後首個冠軍及為自己於車手榜進帳8分。不過其後上演的排位賽，皮亞斯齊以1分30.64秒的最快圈速，刷新咸美頓於昨在衝刺賽排位賽創造的上海站紀錄，並力壓平治車手羅素及其隊友諾利斯，取得職業生涯首次排頭位出賽；咸美頓則排第5位。

40歲的咸美頓今季離開效力12年的平治車隊，轉投法拉利爭一洗頹風，不過「黑帝」似未完全融合新車性能，上周澳洲站只得第10名，引來不少輿論質疑他已今非昔比。咸美頓對此嗤之以鼻：「那些猶如『吠叫』的批評根本一無所知。很多人低估了加盟新車隊面對的困難，如何加強與車隊之間溝通理解，並非一朝一夕可做到。老實說在墨爾本時我對戰車真的有點不舒服，但是經過工程師等幕後團隊努力，為戰車作出不少細節調整，今日感覺很『爽』！」

相關字詞﹕體育 賽車 咸美頓 法拉利 皮亞斯齊 編輯推介

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