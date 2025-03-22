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港隊︱逾30港將聚首與公眾互動　姚錦成認「手痕」想踏足啟德場　李思穎放眼全運測試賽 (19:31)

逾30名現役或退役港將今（22日）為港協暨奧委會一連兩日於西沙GO PARK舉行的活動撐場與公眾互動。當中改以大使身分參與香港國際七人欖球賽的退役華將姚錦成，期待到啟德體育園主場館觀賽之餘，又承認「手痕」將來想也踏足這個新場地比賽。至於新科場地單車亞洲賽冠軍李思穎，則放眼下月中在港舉行的粵港澳全運會測試賽。

「傳承運動 全城築夢」在西沙GO PARK舉行，安排一眾港將分享及擺設市集，還有欖球運動選才測試，以及多項運動體驗和障礙競技運動等攤位遊戲。今午開幕禮有超過30名現役或退役港將到場，包括七欖華將三子姚錦成、李卡度及房傑鋒，場地單車亞洲賽捕捉賽冠軍李思穎、本月初空手道全國賽連奪兩面金牌的鄧宇軒、拳擊手曹星如、劍擊「大師兄」張小倫及香港壁球「一姐」何子樂等，試玩不同攤位場面熱鬧。活動公眾免費入場，在港鐵九龍塘、中環及沙田站指定出口外有免費穿梭巴士往返。

姚錦成去年完成七欖後宣布退役，今年將以賽事大使身分到啟德主場館觀戰七欖，笑言自己退下來代表球隊做到傳承，「對手不易對付，不過港隊今次準備很充足，陣容幾強，我對他們有信心可以衛冕銀劍賽，我會在比賽前發表講話振奮士氣」。現年37歲的他承認，退役後難免有「手痕」時候，「有時場邊看他們訓練時，見到有些決定不太好會忟憎。自己將來也想踏上啟德主場館的草地，如組織名宿隊伍一齊比賽」。他又透露下周會「復出」比賽，「不過不是打七欖，而是打港會10人欖球賽，我想再感受打欖球」。他續說，今次活動可展示給公眾知道欖球隊如何選人之餘，以及消除家長對打欖球容易受傷的誤解。另一華將李卡度縱有膝傷舊患，他稱昨已參與團隊訓練及比賽，「離七欖還有一星期，希望盡快康復和盡量休息，從而代表港隊在啟德比賽」。

上月在公路及場地單車亞洲賽共取7面獎牌的李思穎表示，下個目標為準備下月中在港舉行的全運會測試賽，透露將有多名來自日本或馬來西亞等海外選手參賽，盼藉此評定對手實力，並期望在賽事執行部署，「有時就算能力練好，但比賽時未能執行計劃還是有很大影響」。

曹星如（Rex）則稱仍想打拳擊比賽，因此會繼續保持體能狀態，一方面準備下月赴日參加日立櫻花馬拉松，「畢竟跑步都是拳擊一部分」，並確保可隨時出戰比賽。對於拳擊日前落實重返奧運項目，37歲的他稱下屆奧運已超齡，但欣喜其他拳手得以在大型舞台爭佳績，又承認自己餘下拳擊生涯不多，「希望身體仍許可情况下，打得幾多得幾多」。他又稱很久沒試過眾多不同項目港將聚首一堂，笑言自己「好怕醜」，「大家都好熱情，我又唔知講咩好」。

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