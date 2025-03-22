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世盃外｜奇兵建功阿根廷擒烏拉圭　報首循環主場敗仇　下周中迎巴西不敗即出線 (19:15)

阿根廷隊今早（22日）在世界盃南美洲區外圍賽，雖缺傷兵主將美斯及拿達路馬天尼斯，卻仍藉23歲中場泰亞高艾美達射入世界波，作客以1：0挫烏拉圭隊，賽後13戰得28分續領導群雄。由於前六球隊直接出線決賽周，故此拋離第7位玻利維亞15分的「藍白兵團」，下周三若主場迎戰以21分排第3的宿敵巴西隊不敗，便可提早4輪打入決賽周。

阿根廷此役以祖利安艾華利斯任單箭頭，輔以泰亞高艾美達及朱利亞諾施蒙尼從後策應，但面對硬朗的烏拉圭後防難越雷池半步，直至67分鐘終憑艾美達於禁區頂左路禁區頂「推大位」射入世界波，令這支末段有鋒將尼高拉斯干沙利斯領紅的2022年世界盃冠軍以1球險勝烏拉圭，並報卻首循環主場吞兩蛋之仇。烏拉圭賽後續得20分跌落第4，理由是同日厄瓜多爾隊主場以2：1挫委內瑞拉隊後以22分升上次席。

阿根廷主帥史卡朗尼賽後大讚麾下道：「我軍這仗缺少了一些非常重要的球員，卻有其他優秀球員挺身而出。這並非只是一支只有一些大名鼎鼎球員的球隊。」另巴西門將艾利臣比加因昨協助球隊主場擊退哥倫比亞隊時撞傷頭部退隊，將提早返回利物浦治療，而其「紅軍」隊友鋒將穆罕默德沙拿則在世界盃非洲區外圍賽A組傳射居功，帶領埃及隊作客以2：0勝埃塞俄比亞隊，賽後5戰得13分，拋離次席布基納法索隊5分，出線決賽周高唱入雲。

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