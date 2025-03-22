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世盃外｜杜曹首率英格蘭旗開得勝　利維斯史基利刷最年輕「地標」建功紀錄 (17:44)

正式執掌英格蘭隊帥印的杜曹，今晨（22日）首度帶領球隊出征2026年世界盃歐洲區外圍賽K組賽事，結果憑首度入選國家隊的阿仙奴年青小將利維斯史基利及「老大哥」哈利卡尼各建一功，主場2：0輕取全場射門零中龍的阿爾巴尼亞隊。順利為「三獅軍團」取得開門紅的杜曹賽後大讚打破英軍「地標戰」最年輕入球紀錄的史基利前途無可限量，不過同時也提醒陣中球員「仍有很多改善空間」。

一如英國傳媒賽前所料，杜曹此仗採用他任教拜仁慕尼黑時期常見的4-2-3-1陣式迎敵。雖然球隊防線上安斯干沙及首地標的守將丹般恩等英軍新人，但由於客軍阿爾巴尼亞隊大部分時間均集中在後半場佈防，令主隊全場佔得逾74%控球率下未受太大考驗，並在20分鐘由中場祖迪比寧咸直線妙傳，利維斯史基利入楔後力壓敵衛，快腳射破對方門將「大細龍」先拔頭籌。換邊後雙方續演攻防戰，70分鐘，主隊由隊長哈利卡尼接應中場迪格蘭賴斯長傳，擺脫敵衛後射遠柱得手，助「三獅軍團」奠定2：0勝局之餘，卡尼也取得其個人第70個國際賽「士哥」。英軍下周二的對手是作客以1：0勝安道爾隊的同組拉脫維亞隊。

利維斯史基利首次成為英格蘭大國腳，即以18歲176日之齡，取代拉舒福特成為英軍史上最年青首仗建功球員。杜曹賽後直言史基利「無與倫比，是個非常出色的球員，絕對值得球迷讚頌。」至於利維斯史基利的阿仙奴隊友迪格蘭賴斯，也稱讚對方初生之犢不畏虎，「他雖然只得18歲，卻展現出充滿自信的一面，所有決定都做得很好。無論在球會還是在國家隊，我都知道他有能力交出最佳水準」。

與此同時，杜曹總結今場勝仗時，也承認球隊整體發揮並非最佳，並暗示菲爾科頓及重返英軍的拉舒福特未在狀態，「與訓練時情况不同，我們邊路球員持球進攻的效果不彰，加上我們下半場速率明顯變慢，無球走動也變少，令球隊更難撕破對方防線。我們理應向對方施壓，爭取入球方面要做得更好」。

其他世盃外歐洲區賽果方面，芬蘭及波蘭隊在G組首戰皆以1：0小勝馬爾他及立陶宛隊；H組的塞浦路斯及波斯尼亞隊則分別以2：0及1：0挫聖馬力諾及羅馬尼亞隊。

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