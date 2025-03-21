名宿訪港｜保雲現身ComplexCon　懷念05年領馬刺挫活塞登頂　拒認NBA失防守本質 (19:58)

曾伙拍馬刺傳奇「三巨頭」鄧肯、柏加及真路比利一同奪得3次總冠軍的保雲，今午應NBA賽會邀請現身ComplexCon，這名曾8次入選年度最佳防守第1、2隊的球星，率先與於場館內與總冠軍獎盃合照留念，這是他第3次訪港，其後還親自跟部分球迷互動兼切磋球技。

近代NBA球隊趨向多投三分球，得分普遍高於往昔，因而被部分球迷批評比賽已失去防守本質。作為當年「防守專家」的保雲卻對此持相反意見，「的確看到以前從未見過的進攻方式，但這並不代表防守已經消失，我認為比賽水準正在提高，尤其在季後賽，節奏放慢時，防守依然是首要任務。這就像『魔術手』莊遜過去以2.06米身高成為洛杉磯湖人控衛，當時也是聞所未聞的事」。他又特別讚揚目前高踞西岸榜首的奧克拉荷馬雷霆，尤其主將「SGA」基傑奧斯阿歷山大，「他的出現讓我想起舊將杜蘭特、『韋少』韋斯特布克及夏登」。

保雲於2009年正式宣布退役，馬刺亦在2012年高掛屬於他的12號球衣。談及現時馬刺的狀况，他認為球隊仍在努力尋找自己的定位，但對未來充滿信心，「我很喜歡球隊圍繞雲班耶馬進行組建的做法，加上有史堤芬卡斯迪（Stephon Castle）帶來的能量及謝利美蘇卿（Jeremy Sochan）提供防守和籃板機會」。至於對今屆總冠軍球隊的預測，53歲的保雲稱暫未有明確看法，但提醒球迷需注意現時東岸「一哥」克里夫蘭騎士、上屆總冠軍波士頓塞爾特人及西岸一哥雷霆。

此外，ComplexCon連續兩年在香港舉辦亞洲站，今屆亦邀請美國著名音樂製作人Metro Boomin、韓國人氣女團NJZ（前稱NewJeans）及香港歌手陳凱詠（Jace）等參與表演，而NBA賽會設立NBA Zone專區，展出總冠軍獎盃供球迷打卡，並以鳳凰城太陽與布魯克林籃網為主題開設攤位，該兩支球隊將於今年10月在澳門上演兩場NBA季前賽，專區還包括有本地藝術家為籃網設計的噴漆畫，同時售賣兩隊相關產品。

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