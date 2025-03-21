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歐國聯｜法國葡萄牙分別作客克羅地亞丹麥吞蛋　馬連奴建功西班牙逼和荷蘭　德國反勝意大利凱旋 (18:03)

曾在歐洲國家聯賽封王的法國及葡萄牙隊，今晨（21日）在8強首回合作客分別以0：2和0：1不敵克羅地亞及丹麥隊，晉級4強勢受考驗，而衛冕之師西班牙隊亦只能藉後備入替的米基爾馬連奴補時破門，作客以2：2逼和末段少踢1人的荷蘭隊。

前屆盟主法國隊出征克羅地亞隊有箭頭基利安麥巴比復出掛帥，伙拍奧士文尼迪比利及高路梅安尼攻堅，但隊友守將中堅伊巴希馬干拿迪初段便因犯手球被判12碼，敵鋒卡拉馬歷操刀被法國門將邁治蘭用腳擋出。26分鐘，克羅地亞的36歲翼鋒比列錫左路傳中予前鋒布迪美亞頂入打開紀錄。10分鐘後，比列錫把握敵衛未能消脆解圍，於右路K角位第一時間射彈地波遠柱而入，助「格仔兵」以兩球領前上半場。

法國下半場雖先後調入鋒將巴特利巴高拿及米高奧利斯等加強攻力，卻仍無法破蛋，終淨負兩球而回，次回合將在下周一凌晨舉行。「高盧雄雞」教練迪甘斯說：「己隊上半場的表現在水平以下，下仗將會是另一場比賽，我們會竭盡所能扭轉敗局。」他又回應麥巴比此役6射4次「中龍」道：「他看來處於佳態，明顯當『弗』。」

同日丹麥憑海倫在78分鐘一箭定江山，主場以1：0擊退首屆歐國聯冠軍葡萄牙，而該名日前在英超破入球荒的曼聯前鋒在建功後，以亦曾兩度曾效力「紅魔」的40歲敵鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）的招牌式入球方式慶祝。海倫說：「我這仗與我的偶像和世上最佳球員（指C朗）對賽。我的舉措並非嘲笑他。我時常說他對我的職業足球生涯有着深遠影響。」

此外，西班牙憑鋒將尼高威廉斯早段先拔頭籌，但被荷蘭前鋒加普及中場雷恩達斯分別在28和46分鐘建功反超前。「橙軍」於81分鐘有後衛佐利爾夏圖因粗野攔截對手領紅，「鬥牛軍」隨即換入中場米基爾馬連奴，結果這名阿仙奴中場在補時扳平2：2完場。意大利隊雖藉中場辛度東拿利在開賽9分鐘開紀錄，卻被客軍德國隊右閘甘美治分別在49和76分鐘，助攻前鋒基連甸斯特及復出國際賽的中場哥列斯卡，以1：2反負。

另有門將泰拔高圖爾斯復出把關的比利時隊，在升及降班附加賽首回合於中立場「作客」負烏克蘭1：3；蘇格蘭隊在中場麥湯米尼建功下，作客以1：0挫希臘隊。其餘兩場賽果是土耳其隊主場3：1勝匈牙利隊，以及奧地利隊主場1：1和塞爾維亞隊。

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