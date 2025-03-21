世盃外｜10人國足1球負沙特　小組續敬陪末席　新歸化兵塞爾吉尼奧未上陣 (11:52)

國足此戰持續受壓，沙特隊21分鐘有左閘保沙爾右腳燙射中楣；37分鐘中場費沙艾甘迪接應角球起腳被國足門將撲出後衝前補中，但入球遭視像裁判（VAR）指其犯手球改判詐糊。國足完半場前面臨雙重打擊，先有中堅蔣光太拉傷大腿退下火線，由31歲的韓鵬飛入替迎來國際賽處子戰；及後翼鋒林良銘爭搶時鞋頭踢中沙特後衛卡迪殊頭部，被球證直接出示紅牌驅逐。

沙特隊戰至49分鐘，終由沙特隊長艾達沙尼近門撞射得手打破缺口。儘管王大雷今仗錄得7次撲救，難阻國足以1球落敗。國足賽後續與巴林和印尼隊同得6分，因得失球較遜居榜末，下周二將在杭州奧體中心體育場與在次席拉開4分差距的澳洲隊正面交鋒，惟屆時將有林良銘和累積兩面黃牌的王上源需停賽。

國足主教練伊雲高域賽後形容林良銘領紅，加上兩名守將蔣光太和高准翼傷出，讓比賽走勢變得艱難，但仍滿意麾下奮戰不懈，「從開賽能看到，我們想給沙特隊較大壓力，讓對方驚訝。我們積極逼搶，一直按自己打法作戰。在這種激烈的比賽中，很難想像還有什麼更出色的發揮」。然而內媒普遍對質疑這名克羅地亞籍教頭今仗調動，包括在落後期間換走兩名鋒將韋世豪及張玉寧，並由兩名中場李源一和徐皓陽入替。

A組方面，次席烏茲別克隊主場1：0小勝10人應戰的吉爾吉斯隊，並藉榜首伊朗隊主場2：0擊敗阿聯酋隊，以16分與排第3的後者拉開6分優勢。B組約旦隊主場3：1挫巴勒斯坦隊，反壓同日2：2僅和科威特的伊拉克隊，同得12分下以較佳得失球升上小組次席。