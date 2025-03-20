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籃球｜《男兒當入樽》作者井上雄彥兒子加盟日本職業球會成熱話　誓言不想輸漫畫內角色 (19:35)

日本職籃B聯盟（B.LEAGUE）第2級球隊鹿兒島列布尼斯（鹿児島レブナイズ）前日（18日）宣布，以「特別指定球員」簽入著名動漫《男兒當入樽》（Slam Dunk）作者井上雄彥的19歲長子井上大道，合約預計直至今個賽季完結，這筆簽約亦立刻成為熱話。

主打控球後衛的井上大道，身高1.8米及體重75公斤，他本身於東京都出世，曾就讀世田谷區立梅丘中學及駒澤大學高等學校，其後遠赴美國入讀康乃狄克州St.Thomas More School。他在球會的官方聲明上指：「鹿兒島是我父母和祖父母出生長大的地方，所以我對它有很深的感情！雖然我還不夠經驗，但我會盡力為球隊的勝利做出貢獻，所以請大家支持我！」

將身穿0號球衣的井上大道，其「地標戰」勢將是後日下午主場迎戰青森熱力的比賽，他出席球隊訓練後接受日本媒體《京都新聞》訪問時直言「不想輸給父親的名字，也不想輸給漫畫中的角色」，亦透露自己喜歡人物是湘北高中籃球隊、擅長三分球的三井壽。

至於58歲的井上雄彥也有另一個兒子井上慶邦，他同樣是籃球健將，曾代表北海道駒台苫小牧高校在2023年出戰全國高中籃球錦標賽「冬季盃」。

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