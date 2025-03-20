世界盃外圍賽｜日本主場2：0輕取巴林　篤定連續8屆出席世界盃決賽周 (20:30)

現時世界排名第15位的日本隊今於世界盃外圍賽力爭隊史最快殺入決賽周，主帥森保一此役排出3-4-3陣式，由傷癒歸隊的前鋒上田綺世自去年10月後再為「藍武士」披甲，伙拍翼鋒久保建英及南野拓實前線攻堅，三笘薰與堂安律則擔任翼衛呈現全攻型。

甫開賽已主導形勢的日本面對死守的巴林雖早於9分鐘由效力英超勁旅利物浦的中場遠藤航將皮球送入網，惟經視像裁判（VAR）覆核後因犯規在先被判入球無效而「食詐糊」，半場只能互交白卷。換邊後早段客軍嘗試推前加強進攻不果，反而日本戰至66分鐘打破悶局，上田綺世在中圈附近直線妙傳予久保建英，後者「食位」力壓敵衛再斜傳給後上剛後備登場不久的鎌田大地，這名效力英超球會水晶宮的中場隨即殺入禁區射入，領先1：0。87分鐘，久保建英於左路殺入禁區後藉對手門將封位失誤，窄角度射入「網仔」鎖定勝局，在主場2：0淨勝巴林，賽後7戰得19分，提前3輪篤定取得明年美墨加世界盃入場券，連續8屆出席決賽周。

至於同組的澳洲隊今於主場憑馬田保爾、域奴比利及路易斯米拿各建一功，加上積臣艾雲梅開二度，以5：1大勝印尼隊，結束三連和走勢返勝軌，賽後7戰得10分續居次席，下周二將作客轉戰中國國家隊（國足）。

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