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友賽｜澳門人吳鏵昇取香港護照　欲轉本地球員身分事與願違　郭嘉諾稱敗仗無損士氣 (23:45)

中國香港足球代表隊今晚（19日）在旺角大球場友賽以2：0挫中國澳門隊。效力港甲佳聯元朗的25歲澳門球員吳鏵昇，這次未有入選澳門隊大軍，仍有入場為胞兄吳鏵景等澳門隊友打氣。他今年初領取香港特區護照後，欲轉為本地球員身分有利續戰香港聯賽，最終被指不符條件事與願違，對此只能慨嘆見步行步。

司職右閘的吳鏵昇在澳門長大，2017年在時任澳門隊香港主帥陳曉明轉介下來港升讀香港理工大學，同時以外援身分征戰港甲聯賽。已符合居港滿7年的條件的他，今年初成為香港永久居民並領取香港特區護照，同時擁有澳門、香港護照。他透露在今年1月轉會窗，打算從前球會永義地產轉投南華，並以本地球員身分註冊，最終卻未能成事，「因已代表澳門超過5次，不符合代表港足資格，未能成為本地球員。這確實有點可惜，若成為本地球員即使踢不到職業（港超），仍可以踢港甲較高水平的球會。現在港甲多了聘用職業外援，若我維持外援身分，恐怕遲早被淘汰，唯有見步行步操弗啲」。

成為本地球員一事告吹後，吳鏵昇下半季新東家換成佳聯元朗。大學畢業後在港從事物理治療工作的他，稱澳門主帥郭嘉諾向其說因在球會上陣不足，加上未有返澳出席練習，故落選是次友賽港足名單，對此直言可惜，「在澳門、香港的朋友都以為我會入選，想入場支持我，無奈最終沒入選。不過教練決定有他的理由，他又說會一路留意我的狀態，看看6月國際賽期會否重新入選」。他又認為，澳門隊陣中有不少球員有力來港挑戰，「澳門球員有能力踢一些港超中、下游球會，我啊哥（吳鏵景）、張海山都屬當打，具備一定能力。後生的一批，早前到東方跟操的李政霖、梁智誠和蘇顯能都好有潛力」。

吳鏵昇提到的20歲新星李政霖，此戰為澳門隊踢足90分鐘。這名效力澳門甲組球隊澳門大學的中場，過去經常來港入場觀看港超賽事，這次與香港球員在正式比賽交鋒後，切實體會兩地差距，「港足開頭節奏很快，讓我不太回到氣，球員身體對抗比想像中強很多，搶頂完全贏不了。比數看似接近，但對手有很多入球機會，只是我們門將撲了幾球靚波」。他又相信經過這一仗，能為未來投身職業足壇擴闊視野，「我一直有這些香港球員，這次能了解跟他們差距多遠，之後要操大隻啲，對抗要好啲」。

澳門主教練郭嘉諾賽後為球員表現感驕傲，「我們有攻勢有機會入球，最緊要不可抱輸少當贏心態，這場壓逼成功率很高，由守轉攻效率不錯，失球可避免但士氣好，是澳門隊新開始」。首次倒戈港足，郭sir稱「有些不想比賽完」，「我好享受這一刻，希望澳門足球逐場進步，同時希望香港足球刷新高位」。

今仗多名真人騷《足球女將》參賽者入場支持，有份參與節目的郭嘉諾說：「經過這節目多了人談論足球，最好回應就是入場睇波，希望也可成為香港球迷入場其一原因」。他又以香港球迷身分，希望港足主帥續用更多本地球員，踢出風格替港足再晉亞洲盃決賽周。

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