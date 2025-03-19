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友賽｜港足2：0小勝澳門5464人入場　韋斯活領軍七連勝　鐘樂安李小恆首建功 (21:53)

中國香港足球代表隊今晚（19日）在旺角大球場友賽中國澳門隊，憑中堅鐘樂安及首為大港腳上陣的李小恆同入在國際賽首個入球，在5464人入場下小勝2：0，主教練韋斯活領軍七連勝，迎接下周二亞洲盃外圍賽首仗作客新加坡隊。

港足相隔3個月再度主場出擊，此戰為下周二亞洲盃外圍賽第3圈C組首戰作客新加坡隊寓賽於操，正選保留多名常規主力，包括門將葉鴻輝、後衛周緣德、鐘樂安、費蘭度和陳晉一，中場顏卓彬、黃威和陳肇鈞，以及鋒將安永佳和艾華頓。至於效力中超山東泰山的翼鋒李小恆，在國際賽「地標」擔正。

世界排名155位的港足面對排名第193位的澳門隊，牌面和形勢雖明顯佔優，惟客軍左翼楊力衡早段頻考驗港足防線，先在4分鐘近門撞射，僅被葉鴻輝撲出底線；11分鐘傳中予彭梓亨撞射斜出。港足戰至18分鐘同獲黃金機會，艾華頓右路傳中，安永佳禁區內撥過澳門門將何文輝後施射，卻被敵衛甘致豪護空門。港足戰至27分鐘黃威開出角球，由鐘樂安力壓守衛門前撞入打開紀錄，取其首個國際賽入球；40分鐘艾華頓乖巧扭過澳門後衛，再橫傳予李小恆輕鬆撞入，後者A級賽處子戰即建功。助港足半場領先2：0。

港足下半場一舉作出4個調動，包括換入兩名中超兵茹子楠及孫銘謙，以及兩名入籍兵史提芬彭利拿及艾華。48分鐘，艾華右路傳中，黃威迎頂被何文輝飛身撲出。港足接連角球高空轟炸令澳門防線疲於奔命。57分鐘，中甲兵余在言入替黃威上陣。2分鐘後，澳門隊中場張海山轉身抽射，被葉鴻輝托出。71分鐘，茹子楠後上勁射則中網側，7分鐘後余在言左路切入中路射門再被何文輝接實。尾段中場顏卓彬遠射柱邊出界及史提芬彭利拿勁射被撲出，港足終在5464人入場下小勝2：0。

港足主教練韋斯活賽後滿意有16名球員得到上陣時間及沒有受傷，亦讚澳門做足功課應戰，球隊得到很好鍛煉，歸功全隊才取得七連勝，「我們有14次射門8次中龍，足以入4、5球，但對方門將作出多次精彩撲救，最終只入2球。我必須讚揚對手，球隊要為入球付出很大努力，也滿意保持不失球」。港足周五早上出發到新加坡備戰亞盃外，韋斯活稱不會刻意只求打和死守，會堅持風格爭勝，又歸功全隊才取得七連勝，「希望下場可得到八連勝」。

完成大港腳處子作兼取得入球的李小恆，形容出戰國際賽是「光榮時刻」，又希望藉國際賽提升狀態，回到山東泰山爭取一席，「轉戰中超後已一段時間沒上陣，能在港足重拾比賽感覺是好事。來到場上就是我的機會，展現最好一面為我的位置打拼」。

此外，《信報》今日專欄以〈港澳足球賽隊名「雙標」惹關注〉為題，關注港足此戰以「中國香港」名義出戰，澳門隊卻仍以維持國際足協名稱「澳門」出賽。香港足總今仗在電子顯示屏及出場表等已更改對手名稱為「中國澳門」。足總回覆本報查詢稱應澳門足總要求，其代表隊將以「中國澳門」名稱參與今場友賽。

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