歐國聯︱傳雲迪積克今夏離利物浦　朗奴高文警告勿赴沙特聯　艾歷臣料季尾離開曼聯 (21:42)

華基爾雲迪積克已效力利物浦逾7年，但今年6月尾約滿的他仍未獲續約，甚有機會被放棄，據報已獲巴黎聖日耳門（PSG）和沙特聯球隊招手。荷蘭隊教練朗奴高文說：「無論他留效利物浦或轉投其他大球會，對我都是好事。我認為他將找到符合其足球水平的新班主。」

事實是荷蘭籍翼鋒貝雲積去年9月轉赴沙特聯搵食後，便被高文棄用，而後者雖曾徵召前年9月落戶沙特的中場韋拿杜姆參戰去年的歐洲國家盃，但之後再沒出席國際賽。「橙軍」此役重召在巴甲踢球的前鋒迪比，但翼衛杜費斯因傷退隊，中場法蘭基迪莊上陣成疑；西班牙隊則有中場加沙斯及阿歷斯加西亞因膝傷無緣出征。

丹麥隊迎戰葡萄牙隊方面，主隊的基斯甸艾歷臣透露今夏很機會離開曼聯，且不會留英發展，並傳言這名33歲的中場有望回巢阿積士。同日另外兩仗分別是上屆亞軍克羅地亞對前屆盟主法國隊，以及意大利隊對有中前場主力夏維斯及科利安華迪斯因傷缺陣的德國隊。

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