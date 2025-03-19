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空手道｜劉慕裳與訓練拍檔獲邀推出主題腕表　調整策略輕裝上陣爭亞洲賽三連冠 (20:11)

空手道女子個人形「世一」港將劉慕裳（Grace），日前在K1超聯杭州站贏得個人今年首面金牌後，她今午（19日）在港聯同訓練拍檔、美國隊空手道選手托理斯（Ariel Torres）參與商業拍攝，首次一同獲邀參與設計及推出以空手道主題和個人元素的陀飛輪腕表。

劉慕裳與托理斯獲陀飛輪腕表製造商萬希泉邀請，合作推出兩款以空手道為主題的陀飛輪腕表。Grace的款式設計上加入對自己別具意義元素，如表盤外圍有代表道場的木紋雕刻、空手道腰帶等；腕表上有5顆奧運5環顏色寶石，還有天秤圖案代表她是天秤座；表盤上有同在2020東京奧運個人形獲銅牌、拍檔Ariel的座右銘「Let's make it happen」。

劉慕裳透露，去年下半年商討這次商業合作時，要求與拍檔托理斯聯乘，「如果要講我的故事，是不可以遺漏他，最後出了兩款腕表」。Grace下月K1超聯開羅站後，緊接兩大目標為5月底爭亞洲賽三連冠，以及11月世界賽。

她提及年初在巴黎站不敵日籍「世二」尾野真步居亞並無減弱信心，過程中調整策略亦克服一些恐懼，最終今次擊敗對方奪冠，「自覺打得比之前好，我不是說不想取這面金牌，只是追求自我進步更重要，我最終目標是世界賽」。她提及「香港劍神」張家朗說過已創歷史後可放鬆心情比賽，自己也嘗試享受比賽，「開始發現自己比賽時都可以輕鬆心情，今季超聯試不同策略，等大賽時有更多參考」。

多年訓練拍檔的托理斯稱，Grace訓練非常刻苦，甚至有時過度訓練，「因為她一直是個追求卓越的人，總是想做更多、更多、更多」。這名27歲男子個人形「世二」又稱，協助Grace成為空手道個人形最佳之餘，對方也推動他進步，並有信心拍檔能在亞洲賽三連冠。

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