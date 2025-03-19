空手道｜劉慕裳與訓練拍檔獲邀推出主題腕表　調整策略輕裝上陣爭亞洲賽三連冠 (20:11)

劉慕裳與托理斯獲陀飛輪腕表製造商萬希泉邀請，合作推出兩款以空手道為主題的陀飛輪腕表。Grace的款式設計上加入對自己別具意義元素，如表盤外圍有代表道場的木紋雕刻、空手道腰帶等；腕表上有5顆奧運5環顏色寶石，還有天秤圖案代表她是天秤座；表盤上有同在2020東京奧運個人形獲銅牌、拍檔Ariel的座右銘「Let's make it happen」。

劉慕裳透露，去年下半年商討這次商業合作時，要求與拍檔托理斯聯乘，「如果要講我的故事，是不可以遺漏他，最後出了兩款腕表」。Grace下月K1超聯開羅站後，緊接兩大目標為5月底爭亞洲賽三連冠，以及11月世界賽。

她提及年初在巴黎站不敵日籍「世二」尾野真步居亞並無減弱信心，過程中調整策略亦克服一些恐懼，最終今次擊敗對方奪冠，「自覺打得比之前好，我不是說不想取這面金牌，只是追求自我進步更重要，我最終目標是世界賽」。她提及「香港劍神」張家朗說過已創歷史後可放鬆心情比賽，自己也嘗試享受比賽，「開始發現自己比賽時都可以輕鬆心情，今季超聯試不同策略，等大賽時有更多參考」。

多年訓練拍檔的托理斯稱，Grace訓練非常刻苦，甚至有時過度訓練，「因為她一直是個追求卓越的人，總是想做更多、更多、更多」。這名27歲男子個人形「世二」又稱，協助Grace成為空手道個人形最佳之餘，對方也推動他進步，並有信心拍檔能在亞洲賽三連冠。

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