欖球｜港男欖有信心衛冕銀劍賽　李卡度接棒認尚在適應角色轉變 (14:45)

香港國際七欖賽繼去年後今屆再設Melrose銀劍賽，衛冕男子冠軍的港隊將在下周五晚上7時07分先與國家隊交手，翌日下午3時06分迎戰「宿敵」日本隊，排名首兩名球隊將晉身煞科日下午4時16分舉行的決賽。

港隊本月初在南非開普敦戰畢兩站世界七欖挑戰者系列賽，分別以第9、10名完賽，總排名也未能打入前8名，無緣躋身第3站賽事。李卡度及房傑鋒坦言雖部分比賽僅以兩分落敗，但球隊未能把握關鍵機會同時出現小失誤。

對於爭取連續兩年贏得銀劍賽冠軍，上屆曾達陣建功的房傑鋒充滿信心，「從來沒有懷疑隊友，策略上只是打回自己擅長的東西，有更多香港球迷入場支持，亦會有助我們提升心理狀態」。

港隊名將姚錦成去年七欖宣布終於正式退役後，其角色由李卡度接棒，他今早雖因膝頭舊患而沒參與對抗訓練，但他在場邊觀察時笑說：「大家不提，我都不覺得成哥不在場！」李卡度坦言目前仍在適應自己角色轉變，「除了準備自己，我還需要有能力幫助其他人。成哥在這方面是做得很好，他有時候會督促我，因為我也不會每天都做到100%努力」。

現時隊中出現不少華將新面孔，被問到會否在出賽名單選擇他們入隊，男子隊教練謝斯域治（Peter Jericevich）透露完成今早艱苦訓練後，將於周五再有另一次訓練，屆時會選出最好的13名球員參賽。

至於去年夏天接替禾獲特成為港隊新任隊長的蔡紀駿（James Christie），形容在啟德新場地比賽是額外動力，「每年只有一次香港七欖，亦只有一次機會在主場觀眾面前比賽，所以每個球員都顯得很興奮。雖然我暫時只入場看過空無一人的南看台，但已預料當時球迷將會非常狂熱」。