田徑｜跨欄港將張紹衡呂麗瑤包辦田總最佳運動員　吳君浩賈慧妍膺青年組最佳 (22:08)

頒獎禮分男、女子公開組及青年組，由上年度田總註冊教練、裁判及運動員於網上投票；最後由遴選委員會在各組別中選出最多6名得獎運動員，各組別總分數最高的當選「最佳運動員」，其餘則獲頒「傑出運動員」獎項。

文化體育及旅遊局長羅淑佩今晚現身田總晚宴，向得獎運動員頒發獎項。男子最佳運動員由跨欄選手張紹衡力壓巴黎奧運100米代表刁俊稀、同屬跨欄專項的張宏峰、以及長跑手金智武、林穎璋和謝覺偉，首度贏得成年組最佳。曾當選2020至22年青年組最佳運動員的張紹衡，去年創下13.77秒的110米欄的個人最佳成績（PB）兼港將去年最快時間。他直言在競爭激烈下得獎感意外，今年目標追趕師兄陳仲泓的13.74秒港績。

至於繼2018年再當選女子公開組最佳運動員的呂麗瑤，因正於美國受訓缺席頒獎禮。對於跨欄港將包辦男、女最佳，張紹衡形容是一大鼓舞，「香港跨欄一點也不輸蝕予亞洲或世界任何地方，會努力追趕甚至超越不同運動員。正如在美國的呂麗瑤一樣，大家都朝向更高、更遠的目標進發」。

青年組方面，田總今屆破例向9名男將頒發傑出運動員獎項，去年歷史性跑入世青賽200米決賽的吳君浩，終力壓陳庭方、陳一樂及郭俊廷等短跑隊友，成為最佳運動員。去年以20.92秒創下200米港績的他表示今年放眼在5月亞洲賽和11月粵港澳全運躋身200米決賽；紀錄方面除了希望突破200米港績，也希望趁最後一年青年組衝擊由黎振浩和陳一樂以10.38秒並列的U20港青紀錄。

至於女子青年組最佳運動員由跳遠女將賈慧妍奪得，準備應考文憑試的她領獎時遭田總意外透露已獲香港理工大學物理治療學提供取錄條件，事後澄清還有香港大學生物醫學作為選項，仍在考慮當中。

田總2024年度頒獎典禮得獎名單

男子公開組

最佳運動員：張紹衡

傑出運動員：張宏峰、刁俊稀、金智武、林穎璋、謝覺偉

男子青年組

最佳運動員：吳君浩

傑出運動員：陳庭方、陳一樂、黃佑楠、郭俊廷、黎柏希、梁靖恆、曾健豪、葉景維

女子公開組

最佳運動員：呂麗瑤

傑出運動員：陳佩琦、羅映潮、盛楚殷、屈旨盈、俞雅欣

女子青年組

最佳運動員：賈慧妍

傑出運動員：張銚芝、徐穎恩、白凱文、邱蒨庭、葉泯妡