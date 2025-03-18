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友賽︱郭嘉諾將首倒戈港足感光榮　冀領澳門敢於場上進攻爭入波 (19:56)

澳門隊去年底在東亞盃外圍賽原有機會對港足，但在A組唯一賽事於啟德青年運動場1：2不敵關島隊止步。事隔3個月，曾教過港足梯隊的港籍澳門隊主教練郭嘉諾終將首次倒戈。他今晚（18日）在賽前記者會稱，作為香港人回來對港足是無上光榮，「但現在作為澳門主教練，一定會帶領球員展現澳門隊競爭性。論排名實力港隊明顯高於澳門，不過我較熟悉港足，分析去年底早已做好，只是東亞外未能過第一關，今次算是補償。希望球隊踢出拼勁，敢於球場上進攻」。

去年11月上任的郭嘉諾透露，本月初已備戰，包括上周日到內地友賽中超深圳新鵬城預備組，「上任一個多月調整踢法，經過4個月球員已熟習我的要求。澳門隊不只是泊大巴防守，我希望在旺角場製造更多攻勢，不渴望爭控球權，而是以進攻效率爭取入波」。他稱今年澳門隊賽事以友賽為主，會藉此考察一班小將，澳門甲組聯賽已展開4輪，球員狀態有所提升，並預計有超過100名球迷過大海入場支持。

這名45歲教頭有份參與ViuTV最近播出的電視節目《足球女將》，擔任24名女將的主教練。他透露在半年前上任澳門主帥前拍攝，「節目播出可能會有少少影響，但對我來說沒有衝突，職球員本月為備戰今仗做了很多」。

澳門隊決選23人包括年初曾隨港超東方跟操的3名小將梁智誠、蘇顯能以及在東亞外對關島建功的李政霖。這名19歲新星稱體驗了比在澳門要求更高的訓練後，期待對港足已久，「我未試過在旺角場踢波，之前來過睇波，感受到香港球迷對足球的熱誠」。郭sir稱會用一至兩年時間，將這班小將成為澳門隊正選，「我希望李政霖可踢職業足球，他是澳門隊未來，應該要成為下一個梁嘉恆」。

相關字詞﹕體育 港足 澳門 編輯推介 郭嘉諾 足球女將 李政霖

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