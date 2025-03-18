友賽︱郭嘉諾將首倒戈港足感光榮　冀領澳門敢於場上進攻爭入波 (19:56)

去年11月上任的郭嘉諾透露，本月初已備戰，包括上周日到內地友賽中超深圳新鵬城預備組，「上任一個多月調整踢法，經過4個月球員已熟習我的要求。澳門隊不只是泊大巴防守，我希望在旺角場製造更多攻勢，不渴望爭控球權，而是以進攻效率爭取入波」。他稱今年澳門隊賽事以友賽為主，會藉此考察一班小將，澳門甲組聯賽已展開4輪，球員狀態有所提升，並預計有超過100名球迷過大海入場支持。

這名45歲教頭有份參與ViuTV最近播出的電視節目《足球女將》，擔任24名女將的主教練。他透露在半年前上任澳門主帥前拍攝，「節目播出可能會有少少影響，但對我來說沒有衝突，職球員本月為備戰今仗做了很多」。

澳門隊決選23人包括年初曾隨港超東方跟操的3名小將梁智誠、蘇顯能以及在東亞外對關島建功的李政霖。這名19歲新星稱體驗了比在澳門要求更高的訓練後，期待對港足已久，「我未試過在旺角場踢波，之前來過睇波，感受到香港球迷對足球的熱誠」。郭sir稱會用一至兩年時間，將這班小將成為澳門隊正選，「我希望李政霖可踢職業足球，他是澳門隊未來，應該要成為下一個梁嘉恆」。