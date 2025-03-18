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友賽︱港足明晚主場鬥澳門輪換備戰亞盃外　韋斯活陳肇鈞強調會尊重對手 (13:36)

中國香港足球代表隊明晚（19日）8時在旺角大球場友賽中國澳門隊。港足主教練韋斯活在今午（18日）賽前記者會表明，為準備下周二亞洲盃外圍賽作客新加坡隊，明仗會作輪換讓更多球員上陣，但強調會尊重澳門隊，派出可踢出好表現的陣容爭勝。

中國香港vs.中國澳門 旺角大球場 周三晚上20：00 開賽 票價：$160/40（港台電視32台直播）

港足去年12月中主場舉辦東亞盃外圍賽，先後擊敗蒙古、中華台北及關島隊，晉身今夏決賽周。3個月後再度出擊，明晚8時於旺角大球場友賽澳門隊，以備戰下周二亞洲盃外圍賽第3圈C組首仗作客新加坡隊。

港足決選23人有9名中國聯賽球員，包括效力山東泰山的李小恆首入大港腳名單，以及青島海牛的黃皓雋相隔9個月重返大港腳；連同這兩名上月中轉戰中超的翼鋒，名單有5人為1月省港盃成員。港足昨午閉門開操後，今早在將軍澳足球訓練中心續操約1小時30分鐘。港足現世界排名155位，面對193位的澳門隊，近年對賽往績佔優，上次交手為2018年10月港澳埠際賽作客大勝6：1，在該賽事達成七連冠。

韋斯活在賽前記者會透露，除了傑志翼鋒祖連奴腿筋略有問題未有參與操練，明仗肯定缺陣，其餘球員都可候命，並補充會跟隊醫留意這名34歲入籍兵情况，在球隊周五起程出發新加坡前決定是否隨隊。他又表明，為了球隊有最佳狀態迎接下周二亞盃外，明仗會作輪換讓更多球員上陣，「我尊重澳門隊，會派出可以踢出好表現的陣容爭勝，但我不會過度使用讓部分球員踢足90分鐘，我會根據比賽發展，在合適時間做正確換人」。他提及黃皓雋在兩場中超都有上陣半場，李小恆則仍未能列入新球隊名單，會繼續觀察一眾新成員，從而令球隊未來有更多選擇。

陳肇鈞本月為大埔上陣3場入4球，包括月初香港足總盃對傑志首次連中三元，他也稱狀態不錯，「我目標是本月國際賽兩場都贏」。這名32歲中場過去多次參與港澳埠際賽，包括2015年一屆頭槌攻破澳門隊大門。他稱未與澳門隊主帥郭嘉諾共事，坦言不太了解其戰術，但指這名香港教頭每仗均準備充足，「他好有能力，不像我遇過好典型的香港教練，他有自己一套而且奏效。當然好多人都會睇低澳門一線，但他們上場對關島隊的表現踢得好好，我們會好尊重對方。不過球隊平常心就可以，經過多個國際賽周逐漸熟習教練的戰術，踢回應有踢法就足夠」。今仗正價票只限Ticketflap發售，球場賽前2小時起只售賣特惠票。

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