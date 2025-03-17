英超｜曼聯今季四殺李斯特城　海倫偕加拿祖結束逾20場入球荒　車路士高爾彭馬傷退英軍 (20:53)

海倫及阿歷真度加拿祖先後於28和67分鐘，不約而同地接應隊長般奴費南迪斯的傳送射入今年首個入球，並分別結束各賽事21和24場「食白果」的頹勢。般費及後於末段獲達洛治助攻埋齋，繼英超首循環後再以3球淨勝李斯特城，連同英格蘭聯賽盃和足總盃，更四度令「狐狸」稱臣，而後者賽後續以17分排尾二，與尾三葉士域治同分， 同被尾四狼隊拋離9分

曼聯主帥魯賓艾摩廉說：「這個入球對海倫真的很重要，他射入了一個非常好的入球，而加拿祖亦為自己的表現感到很開心。」惟艾摩廉為即將來臨的國際賽檔期心情矛盾，理由是它或終止了麾下的信心，卻同時又可令眾將能從頻密的比賽中獲得恢復。

另外，車路士進攻中場高爾彭馬昨晚英超因肌肉受傷缺席作客不敵阿仙奴一仗，賽後更證實被迫退出今期英格蘭隊大軍，而新帥杜曹則補選諾定咸森林中場基比斯韋特入伍，備戰稍後主場迎戰阿爾巴尼亞及拉脫維亞隊的兩場世界盃歐洲區外圍賽。

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