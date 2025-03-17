網球｜17歲安祖娃印第安韋爾斯賽挫莎芭倫卡封后　極速崛起「我喜歡」 (19:20)

米拉安祖娃在迪拜公開賽8強和4強，連挫星將「世二」波蘭籍的施維雅達及哈薩克籍的雷芭堅娜，最後打敗非種子球手丹麥籍的卡拉杜遜摘冠，惟這或被視為一件偶發事件。安祖娃之後接戰印第安韋爾斯公開賽再展實力，由16強起連勝雷芭堅娜、烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜和施維雅達，向決賽對手的26歲世界一姐莎芭倫卡發出警號。

雙方此前曾交手5次，其中4次莎芭倫卡均以直落兩盤取勝，唯一敗仗則是去年法國公開賽8強以盤數1：2反負，而此仗賽前這名「世一」形容對決如同「母親對小孩」。莎芭倫卡在決賽先順利以6：2拿下首盤，卻在次盤輸4：6，更在決勝盤被安祖娃三度打破發球局下輸3：6，盤數反負1：2飲恨；安祖娃則以17歲零321天之齡，成為兩名宿瑞士籍的軒婕絲及美籍的「細威」莎蓮娜威廉絲後，印第安韋爾斯賽女單歷來第3年輕冠軍，亦繼細威在1999年美網4強和決賽挫同胞名宿狄雲樸及軒婕絲後，首個連挫世界排名前二的18歲以下球手。

安祖娃回應自己的崛起道：「或者事情進展得太快，但我很喜歡。」下月尾才18歲的她又說：「面對莎芭倫卡如子彈般的擊球，我只能像隻兔子般奔走。我的勝利須感謝自己的永不放棄和戰鬥到底。」她將接戰明日開賽的邁阿密公開賽，並無可避免地再度成為焦點。

男單決賽方面，在4強爆冷淘汰西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯的13號種子德拉柏，在決賽以兩盤6：2輕取12號種子丹麥籍的魯尼稱王，賽後這名23歲球手最新世界排名將升上新高的第7位，成為英國網壇新「一哥」。

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