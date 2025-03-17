三項鐵人｜亞洲三鐵半奧運距離錦標賽下月初維港上演　港隊12人主場參戰 (20:30)

作為全運會首場選拔賽，大會今宣布一連兩日的賽事以半奧運距離舉行，首日早上將是男、女子精英組個人賽，各參賽戰將由中環灣仔海濱起步，先於維港完成750米游泳項目，上岸後沿龍和道及國際金融中心作單車繞圈共18.5公里，再沿海濱長廊跑步共5公里，最後於文化廣場衝線；次日賽事下午則為精英組混合接力賽，並於同一賽道比賽，但游泳項目減至300米，單車及跑步則分別為7.4公里及1.7公里。其中港隊將派出奧斯卡、伍泰龍、黃子圖、余承謙、曾祥星、洪廸朗、葉德朗及Robin Elg共8名男將；女子組則有蔡欣妍、韋祺（Cade）、韋禔（Lula）及賀詩樂（Charlotte Hall）領銜出戰。

勇奪前屆男子精英組銀牌的伍泰龍，本月初因腰傷提前退出全運會測試賽，他透露目前狀態已逐漸恢復，但強調不會刻意追求成績，「如果我能夠達到自己最好成績，那麼我便會開心。我亦不會特別思考全運會的選拔，反之專注於比賽過程」。至於相隔3年再參賽的奧斯卡則坦言近兩周的訓練強度已相當密集，「我現在感覺非常有信心」。而在全運會測試賽女子組個人賽以第6名完賽的蔡欣妍，也強調將專注於每個步驟的執行，並非顧及無法控制的賽果，「還有8個月準備11月的全運會，我們仍有時間分析數據，找出自己的優勢和弱項」。

對於港隊能否順利登上頒獎台，教練韋安祖提到雖比賽競爭激烈，但相信港將們以更快速度和更高水平作賽，當中「韋氏姊妹花」的韋祺及韋禔亦將會返港參賽。他又補充女將彭詩雅（Bailee Brown）的手指仍在康復中，預計她將於未來兩周為5月的世界盃進行訓練。

針對這次比賽決定刪減金紫荊廣場的路段，中國香港三鐵總會會長周俏男坦認除了不想短時間影響香港會議展覽中心的展覽外，這次路線設計亦能特意為香港運動員帶來優勢，還會在游泳賽區將增設觀眾席，以便大家觀戰。此外，比賽會場也設嘉年華會，更於文化廣場安排小型巿集，當中包括文化、體育及藝術體驗攤位。

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