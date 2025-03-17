英聯盃｜艾迪賀維盼領紐卡素向更多冠軍進發　史諾認利物浦連失兩盃屬「艱難的一周」 (17:00)

賽前被看低一線的紐卡素在這場英聯盃決賽將士用命，憑高效率的組織攻勢及死球戰術，最終先由後衛丹般恩完半場前的頭槌先開紀錄，再由前鋒阿歷山大伊沙克下半場初段射入鎖定勝局入球，以2：1力克完場前補時由翼鋒費達歷高基艾沙「破蛋」的利物浦，首奪此項盃賽冠軍之餘，亦是「喜鵲」相隔70年再贏本土盃賽錦標。

賽後艾迪賀維興奮道：「現在就是我們忘我慶祝的時候，我完全不介意大家沉醉在酒精當中，因此刻值得這樣做，這是我們應得的。」而他又明言希望球隊可以這座冠軍為起點，向着更多錦標進發，「己隊陣中有不少標誌性的好球員，我相信大家可在未來繼續取得成功，成為隊史的傳奇一部分」。至於日前才首度獲英格蘭隊徵召入伍的般恩，此仗又成為球隊奪冠功臣，賽後他表示：「這是我永遠不會忘記的一個星期，感覺自己像一直在夢境裏一樣。」

反觀接連失落歐聯及聯賽盃，利物浦主帥史諾形容這是「艱難的一周」，他說：「這就是足球，尤其你要先後面對兩支非常頑強的對手。單論今仗來說，我同意對方（紐卡素）更值得取勝。」

相關報道：英聯盃｜紐卡素2：1擊敗利物浦首奪聯賽盃 隔70年再奪本土盃賽冠軍