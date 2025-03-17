英聯盃｜紐卡素2：1擊敗利物浦首奪聯賽盃　隔70年再奪本土盃賽冠軍 (02:31)

紐卡素今仗雖然控球率不足四成，但憑死球及反擊攻勢銳利屢屢威脅利物浦大門，全場攻門亦多對方逾倍。戰至上半場45分鐘，「喜鵲」憑丹般恩接應防線拍檔捷比亞的角球傳中，離門約12碼頭槌頂破敵軍門將基利靴的十指關，半場領先1：0。換邊後紐卡素延續氣勢，於51分鐘憑一次角球攻勢後混戰，般恩的攻門被基利靴撲出不遠，伊沙克近門「執雞」入網，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，認為般恩攻門時身處越位位置的紐卡素中場般奴古馬雷斯影響基利靴的視線，判入球無效。惟利物浦「過到初一過唔到十五」，在不足兩分鐘後被紐卡素由伊沙克接應前線拍檔積及梅菲的頭槌二傳，在12碼點附近撞射入網，拉開兩球優勢。

利物浦主帥史諾隨後先後換入達雲紐尼斯、居迪斯鍾斯、加普、費歷歷高基艾沙及哈維艾利洛加強攻力，其中翼鋒基艾沙雖於補時4分鐘接應艾利洛的直線傳送殺入禁區射入扳回一城，但為時已晚，最終紐卡素以2：1力克利物浦，自1955年在英格蘭足總盃封王後，相隔70年再奪國內盃賽錦標，亦打破此前兩次（1975／76年及2022／23年球季）殺入聯賽盃皆奪亞的宿命，首奪這項盃賽冠軍。反觀衛冕失敗的「紅軍」繼日前歐聯16強出局後，一周內接連失落兩項盃賽，今季只餘英超爭冠。