英超｜馬連奴一「槌」定音　阿仙奴1：0挫車路士　終止3場不勝落後利物浦12分 (23:35)

阿仙奴此役有中場馬田奧迪加特及加比爾馬天尼利等多名主力擔正，車路士卻有攻擊手高爾彭馬疑因觸傷腿筋無緣上陣。「兵工廠」上半場佔上風，首18分鐘內先後有翼鋒李安度杜沙特、馬天尼利和中場迪格蘭賴斯等的射門失諸交臂。20分鐘，奧迪加特開角球予楔前柱、這仗再度串演「假9」的米基爾馬連奴頭槌「跣」後「笠」入遠柱。落後的車路士如夢初醒加強攻力，25分鐘，前鋒柏度尼圖的「軟」射不中目標，隊友後衛古古列拿則在37分鐘於左路射「窩利」，阿仙奴門將大衛拉耶接球「甩手」幸皮球終在柱邊出界，。

兩軍下半場原班人馬續戰，60分鐘，阿仙奴的馬連奴禁區內第一時間射門被車路士門將羅拔山齊士飛身拍出。兩軍其後未能增添紀錄，阿仙奴終以1：0勝出，亦令近3季英超七碰車路士的成績改寫為4勝3和。同日有孫興慜及占士麥迪臣下半場先後入替的熱刺，在另一場首都打吡作客以0：2不敵富咸，賽後29戰續得34分續在下游掙扎。

另曼城今晨雖藉鋒將艾寧夏蘭特及馬莫殊，分別於11和39分鐘射入12碼和勁射破門兩度領前，卻被客軍白禮頓左閘佩華斯艾斯度比倫先在21分鐘以罰球扳平，之後又因「藍月」守將卡胡辛洛夫在48分鐘擺烏龍，終以2：2言和。夏蘭特累計為曼城上陣94次入84球和貢獻16次助攻，超越100場的名宿舒利亞，成為英超史上最快製造100個「士哥」的球員。諾定咸森林則憑曾效力曼聯的翼鋒艾蘭加梅開二度，作客以4：2擊敗葉士域治，賽後以54分續守在季席。

至於由倒戈主帥莫耶斯領軍的愛華頓，雖只能在主場逼和韋斯咸1：1，但已將英超連續不敗增至9場；賓福特反勝般尼茅夫2：1後則取得作客五連勝；修咸頓主場負尾四的狼隊1：2後續以9分包尾，並因被對方拋離達17分而護級勢危。

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