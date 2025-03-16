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劍擊｜佘繕妡重劍大獎賽布達佩斯站8強反負宋世羅　與獎牌緣慳 (22:50)

重劍大獎賽布達佩斯站昨閉幕，世界排名第12的港隊星將佘繕妡在女子個人賽力戰至8強，終不敵頭號種子的韓國隊名將宋世羅，無緣獎牌。

今年1月在大獎賽卡塔爾站奪得個人首面金牌的佘繕妡，昨在布達佩斯站直入正賽下先後於首、次圈以13：8及15：9，淘汰同樣來自俄羅斯的卡甸諾娃及耶仙絲卡雅，並於16強以15：10擊退世界第23位的韓國隊劍手Lim Taehee。

佘繕妡殺入8強後面對頭號種子、世界第4的31歲韓國隊名將宋世羅，早段雙方拉鋸，佘繕妡在中段更一度領先7：5，惟對手其後打出一段5：1攻勢反超前，在時間尚餘30秒下這名23歲港將主動出擊並一度追近至10：11，但受制宋世羅強勁的防守反擊，最終未能平反敗局，以10：13飲恨，與獎牌緣慳一面，本周末她將轉戰全美大學體育協會（NCAA）學界賽再爭佳績。至於從外圍賽突圍的另一港將陳渭泠，昨則在首圈以9：15不敵美國隊劍手泰爾娜奧辛莉達出局。

男重方面，以世界第11位直入個人賽正賽的港隊一哥何瑋桁，在首圈以13：14僅負予德國隊的奧利彼得遜，連續3項國際賽「一輪遊」；而從外圍賽晉級的另一港將劉昊峰，首圈以15：12淘汰意大利隊的基哥莫柏奧連尼，惟於次圈以7：15不敵世界第3的埃及隊名將艾沙耶止步。

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