F1｜諾利斯力壓韋斯塔本首揚威F1澳洲站　咸美頓法拉利處子戰僅列第10 (19:30)

共57圈的F1澳洲站正賽在雨戰揭開序幕，其中排第11位出賽的紅牛二隊VCARB新人赫查，於熱身圈意外炒車退賽，未能在正式賽事處子登場，這名20歲法國籍小將返回維修站時更一度傷心痛哭。而賽事亦因處理其賽車而延遲展開，不過起步不久場上再生意外，效力阿爾派的澳洲籍新人積杜漢因跣胎自炒，令賽事首度黃旗出安全車，其間今季由法拉利轉投威廉士的辛斯又同告跣胎自炒，令賽事早早只餘17架戰車續戰。

戰至第34圈，雅士頓馬田的西班牙籍名將艾朗素亦因路面濕滑自炒，賽事再度黃旗並需出動安全車。其後復戰至第44圈，原本居次的麥拿侖車手皮亞斯齊欲與居首的隊友諾利斯爭逐時衝出賽道，雖然仍能續戰，但排名大墜後。

及至第47圈，今季由VCARB升上「大牛」的羅臣與沙巴車隊新人保托利圖先後自炒，令賽事第3度黃旗出安全車，變相令末段韋斯塔本可緊跟諾利斯上演爭冠戰。不過最終諾利斯在麥拿侖戰車性能明顯佔優下，終以0.895秒力壓「韋少」首度揚威澳洲站，平治的羅素奪得季軍，其隊友安東尼利則因末段違規被罰5秒而得第5，威廉士的艾邦後上取第4。

其餘車手方面，今季由平治轉投法拉利的40歲「黑帝」咸美頓只得第10取1分，其隊友陸克萊亦僅排第8；另一麥拿侖車手皮亞斯齊則列第9。

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