學界籃球｜男拔萃隔7年精英賽再封王　協恩女子十連霸　男子季軍戰大鐘疑失靈掀爭議 (22:18)

男子組精英賽決賽吸引逾4000人現場觀戰。男拔萃與張振興相隔6年後再度在精英賽決賽交鋒。張振興雖以4：0開局，但男拔萃迅速調整，加強「顏色地帶」防守，令張振興經過兩節後整體命中率僅25%，其中三分球只命入兩球，男拔萃半場以36：23領先。換邊後，雙方第3節打得緊揍，但男拔萃在最後一節尾段藉後衛陳文滔、隊長陳偉邦及中鋒黃浩霆打出10：2的攻勢，終以70：52奪冠，繼2017至18學年再次稱王，男拔萃亦以隊史7次冠軍，成功追平英華書院的奪冠紀錄。

今仗攻入13分的前鋒鄭祉活賽後坦言當順利奪冠那一刻感到激動，「我們整隊的努力在這一刻終於有回報，這個冠軍對我們整隊人來說是一個很大肯定」。而獨取全場最高22分兼當選賽事最有價值球員（MVP）的陳文滔則謙稱：「我並非是隊內最出色的球員，但感謝隊友鼓勵自己，比賽期間能夠大家互補不足。」張振興教練馮逸朗認為球隊此戰雖敗猶榮。

可是，男子組季軍戰出現爭議一幕，寶覺中學戰至加時賽最後1.2秒落後55：59，前場發球後三分出手未能命中，但大鐘仍顯示1.2秒，球證與記錄台商議後，雙方球員重回場地，但球證隨即宣布比賽結束，英華終以59：55險勝摘季。寶覺主教練梁民熊賽後大表不滿稱：「球證控制板的軟硬件或者技術上出現失誤，為什麼要我們來還這個債？為什麼要我們『埋單』？這樣判決是比較莫名其妙。」

女子組方面，協恩在冠軍戰靠甘梓澄轟下全場最高31分，以85：53力挫上屆殿軍的裘錦秋，成功達成十連霸。入選今屆全明星賽陣容兼勇奪今屆MVP的甘梓澄賽後表示不想留下遺憾，因此想承擔更多責任，嘗試多點進攻來協助球隊擴大比分。另邊廂，中華基督教青年會中學則憑陳芷晴交出「雙雙」的28分及11個籃板下，在季軍戰以62：59擊敗拔萃女書院，摘得季軍。

值得一提的是，效力WNBA紐約自由人的「女版居里」恩奧妮絲古（Sabrina lonescu）也親臨現場觀戰，掀起全場熱潮，她更於女子組冠軍戰半場期間，用廣東話向球迷打招呼「大家好」，並聯同應屆香港男子甲一籃球聯賽MVP的南華後衛曾湛元及3名參加精英賽球員進行籃球遊戲。

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