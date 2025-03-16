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羽毛球｜鄧俊文吳芷柔瑞昌中羽大師賽挫國家隊組合奪混雙冠軍 (17:38)

在江西舉行的瑞昌中國羽毛球大師賽今（16日）煞科，港隊組合鄧俊文／吳芷柔在混雙決賽以局數2：1擊敗國家隊組合章涵宇／唐睿芝，贏得二人歷來合作第2座錦標。

在謝影雪去年底戰畢年終賽後因傷兼前途未決下，鄧俊文今年伙拍吳芷柔出戰國際賽，二人在2018年底因謝影雪當時受傷亦曾短暫合作，並於2019年3月超級系列賽100的陵水中國大師賽奪冠。相隔6年再度合作，二人雖此前在4項國際賽同告「一輪遊」，但來到超級系列賽100的瑞昌中國大師賽默契見起色，身為7號種子的「鄧吳配」先後連過四關，包括昨於4強以局數2：1淘汰國手廖品逸／黃可欣。

來到今午的決賽，「鄧吳配」面對8號種子的國家隊組合章涵宇／唐睿芝，首局戰至中段拉開比數先贏21：17，次局雖力戰下負18：21，但決勝局戰至7：7時打出一段6：0攻勢鎖定勝局，終贏21：12，局數2：1拿下勝利，亦是二人相隔6年再度合作奪冠。

將於本周四新來30歲生日的鄧俊文，賽後在社交網向將要離任的隊醫致意，笑言對方見證二人6年間兩次奪冠，祝福對方之餘，亦指這座錦標「對我嚟講都係一個好好嘅生日禮物」。

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