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港超｜東方作客反勝大埔重登榜首　巴科爾梅開二度助盧比度近兩季首勝李志堅 (18:38)

港超今午（16日）榜首大戰，東方藉下半場2分鐘內連入兩球，以及射手巴科爾梅開二度，作客大埔運動場以3：1反勝大埔，賽後以1分反壓對方重登榜首。

大埔賽前領先東方兩分，首循環雙方踢成1：1平手。這場榜首大戰有1886人入場，令副看台都有觀眾。主場出擊的大埔，24分鐘由中場陳肇鈞接應伊高沙托尼傳中迎頂先開紀錄，及後前鋒盧卡斯博得12碼，但視像裁判（VAR）覆核後推翻判決。

大埔上半場領先一球，下半場再有黄金機會，哥倫比亞籍翼鋒奇雲巴迪在反擊中推過門將葉鴻輝後射門擦柱出界，未能拉開比數下，東方隨即在73分鐘角球攻勢由高大中堅米祖域迎頂，笠死門將謝家榮扳平，1分鐘再由射手巴科爾接應傳中頭槌頂入反超前。大埔中場馮冠鳴遠射中柱後，巴科爾補時3分鐘窄角度射門再下一城，終反勝3：1。

東方賽後17戰39分重登榜首，領先大埔1分及踢少一場排第3的理文4分；同日冠忠南區憑韓援宋柱浩建功，主場1：0小勝標準流浪，結束聯賽3場不勝，17戰17分排第6。

東方主教練盧比度提及，近兩季都沒贏過李志堅帶領的大埔，很高興能全取3分，「球員相信自己，防守很好，下半場打反擊取得一個幸運入球。運氣往往是比賽一部分，有時屬於我們就要好好享受」。這名前香港足球先生又笑言，若沒有巴科爾，可能要他親自落場。東方已贏得高級組銀牌後，現仍有港超、香港足總盃及賽馬會菁英盃3項錦標可爭做「四冠王」，不過盧比度重申聯賽還有很多場，仍有很多變數，「但如果我們做得好，就有機會爭取所有」。

31歲西班牙籍前鋒巴科爾表示，大埔上半場表現較佳，但下半場東方表現有反彈，在防守發揮團隊精神。這名上季港超球員之星今季仍未贏過每月最佳球員，他稱不會考慮個人榮譽，只會繼續努力協助球隊每場全取3分，「現在仍未是說是爭標階段，要繼續為每場比賽奮鬥」。

大埔主教練李志堅認為，未能把握第2個入球良機後，埋下反負伏線，「是否欠運好難講，球員已做可做但中柱，若領先兩球成件事又唔同。東方死球攻勢很強，我們第一個失球欠集中，第2球不應給巴科爾這樣頂入。無論如何，我們贏這場不等於冠軍，輸也只是落後1分，而且仍有一場對東方，現在要做返好自己」。

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