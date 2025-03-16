WNBA｜「女版居里」恩奧妮絲古首訪港　勉學生敢於追夢　懷念中學美好時光 (16:40)

27歲的恩奧妮絲古自本月10日起展開亞洲之旅，首兩站已到訪菲律賓馬尼拉及中國廣州。她於昨日抵港後，首先在旺角花墟公園籃球場進行簡單交流，今早則來到位於土瓜灣的協恩中學。這名已3度入選WNBA全明星賽、為美國女籃在巴黎奧運奪金的球星，在學生帶領下參觀校園，隨後與協恩籃球隊成員切磋球技，並送出Nike為她推出的Sabrina 2系列籃球鞋及筆記本，吸引在場學生蜂擁索取簽名。

恩奧妮絲古之後在學校禮堂舉行分享會，向學生們勉勵道：「希望你們繼續擁有遠大的夢想，對自己充滿信心，相信你們可以完成任何事。敢於夢想，寫下你的目標，一切皆有可能。只要你們努力不懈，對自己有信心來實現目標，就一定能做到。祝大家好運，我會為你們加油！」

恩奧妮絲古於2020年以WNBA狀元身份加盟紐約自由人，去年亦協助球隊在總決賽中以總場數3：2擊敗明尼蘇達山貓，奪得隊史首冠。作為奪冠功臣之一，她憶述當年作為高中運動員的時光，「人生中的那段時間真是太有趣了，能夠和與你年齡相仿的人在一起。你們都在一起經歷著同樣的事情，包括上學、吃午飯及練習，這是一個能夠結交許多一生摯友的美好時光」。另被問到如何在職業生涯中追求完美的同時處理壓力與焦慮，她坦言這些情緒是正常的，但只要對自己有信心，相信一切的發生皆有原因，就能享受現時的處境。

至於被問及賽前的飲食習慣時，她透露由於比賽消耗不少能量，自己通常會選擇意粉等富含碳水化合物的食物。此外，她建議如果賽前感到緊張，可以選擇水果作為補充，幫助保持精力充沛。她亦提到為了保持健康而從不吃糖果。

此外，同樣參與活動的協恩隊長何施澄表示親眼見到恩奧妮絲古感到興奮又緊張，「她時常強調『需保持專注』，這句話我認為能應用於協恩團隊上，雖然球隊被稱為強隊，但我們仍需不斷練習下日復日準備未來比賽」。她又補充希望透過多觀看對方的比賽片段，從而明白投籃的不足之處，並嘗試模仿和學習。

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