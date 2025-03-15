港超︱理文換帥後一球挫傑志返勝軌　班主李文恩認今季組軍「上頭」：不想球員悔恨完季 (20:41)

理文本月在香港足總盃8強出局，以及上場港超主場1：1打和冠忠南區失分後，本周一宣布主教練賀蘭特離任，回歸執教僅4個月，助教朱兆基季內第二度暫代領軍至季尾，正選陣容相比上仗有兩個變動，前鋒保連奴領紅停賽，中場胡晉銘及左閘立花稜也復任正選。

理文今季對傑志1勝1和保持不敗，「藍鳥」由當選2月港超最有價值球員的隊長費蘭度領銜。兩隊賽前落後榜首大埔6分，今場「6分波」若再有閃失勢打擊爭標機會。賽事在大雨後舉行場地濕滑，理文上半場攻勢佔優，前鋒安尼亞及中場黄威的射門均被門將泰利救出。傑志29分鐘更有前鋒祖連奴傷出，由陳傲軒入替。

半場互無紀錄，理文下半場繼續搶攻，立花稜也的射門再被泰利撲出後，戰至67分鐘終打破僵局，中場保利臣在反擊傳予無人看管的艾華頓熨射得手，領先1：0。6分鐘後，艾華頓推開右閘裵栽釪後傳予門前安尼亞無人看管下射入，但視像裁判（VAR）覆核指艾華頓犯規在先判入球無效。76分鐘，傑志罰球攻勢斬入禁區，前鋒迪美路夫接應二傳頂入，但VAR指越位在先再判「詐糊」。傑志中堅鄧達思完場前接應罰球頂中門將陳嘉豪救出兼越位，以及迪美路夫頭槌被陳嘉豪接實，理文終勝1：0，賽後16戰35分反壓傑志升第3，差大埔及東方分別3及1分。明午3時大埔在大埔運動場對東方上演榜首大戰，去年底首循環交手打和1：1。

理文班主李文恩賽後表示，球隊精神面貌跟過去數仗有不同，「換了教練，朱sir（朱兆基）在這都工作了一段時間，熟悉及善用球員特點」。對於前任主帥賀蘭特離開，李文恩稱事情已過去不想批評，只稱作這決定是「唔想大家唔開心」，「我不想球員帶住悔恨的心完季，希望每個球員都覺得付出是有價值，為自己而戰，和和氣氣有好結果」。他承認今季組軍有些「上頭」，透露來季會「進一步年輕化」，從成績及培養新血取平衡，「之前參與亞冠盃2，簽球員時考慮有否好的履歷才夠班，今次給我感覺足球都是講求當打，夠唔夠班好次要」。

朱兆基再次暫代領軍，稱今仗都是沿用以往的踢法，「今季多次轉變，令球員想太多周邊的事，本周我跟球員說只專注未來兩仗先」。他亦稱踢波最緊要開心，「爭冠球隊壓力一定有，若享受每場比賽，不要彼此怪責是重要。上半季球員之間多鬧交，不順就多怨言是人之常情，若可化為正能量，大家會願意跑。今場可能是轉捩點，連場硬仗前一個很大強心針」。理文將於本月30日主場大戰大埔。

傑志各賽事近4仗輸3場，17戰32分排第4，主教練卡度素稱，今仗「五五波」本有機會入球及取勝，承認爭標非常困難，「關鍵是理文取得一個入球，我們未能取得，錯失了數次機會。我們要保持專業在聯賽鬥到最後」。

同日榜尾戰，北區憑舒拉普梅開二度，主場雨戰2：1勝港會，結束各賽事6場不勝，賽後17戰9分續包尾，追至少尾二港會1分。