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學界籃球｜協恩精英賽狂數女拔萃　明鬥葵涌裘錦秋爭后冠 (20:50)

全港學界精英籃球比賽經過今早（15日）男子組決賽隊伍誕生後，今午續於啟德體藝館上演兩場女子組4強。爭取女子組十連霸的協恩中學展現強大統治力，令拔萃女書院在第2、3節僅獲個位數得分，末節更未能得分，最終協恩以116：28大勝，狂數對方88分勇闖決賽，明晚將與裘錦秋中學（葵涌）爭奪冠軍。

協恩與拔萃女書院早前在港九學界籃球第1組（D1）比賽曾碰頭，當時協恩以69：20大勝晉級。兩隊今次再度交鋒上演「名校大戰」。協恩首節便採用全場緊逼戰術，加上全隊手感火熱，包括單節以五成的三分命中率攻入5記三分球，領先36：13。次節協恩延續同樣戰術，進一步拉開差距，以57：22完半場。下半場協恩繼續控制比賽節奏，第3節再打出21：6攻勢，將分差擴大至78：28的50分差距。協恩在最後一節未有放鬆，後備球員張家媛攻下破百一球，全隊12名球員均有得分進帳，最終該節打出38：0的懸殊比分，協恩終以116：28血洗拔萃女書院，昂然晉級決賽，力爭達成女子組精英賽十連霸偉業。

協恩主教練陳嘉汶賽後表示對球隊高分過關感意外，並對於年輕球員的接班表現感到欣慰。今仗擔任得分重責的黎日瑤全場獨取17分並命中5個三分球，她賽後說：「大家為這場比賽做了很多部署，針對對手進行戰術安排，體能及板凳深度的優勢也是關鍵因素。」

女拔萃方面，賽前已有兩名主將徐穎恩及康穎霖因傷缺陣，主力中鋒丘琦亦因需兼顧手球精英賽，體能受限，她坦言知悉對手失落D1冠軍後已重振旗鼓，「我們賽前已明白不應以擊敗協恩為目標，而是希望打一場精彩的比賽，做到自己的本分，完成自己的職責」。

至於另一場4強賽，上屆殿軍裘錦秋中學（葵涌）再度對陣中華基督教青年會中學（青中）。兩隊曾在第2階段分組賽交手，當時裘錦秋以51：34勝出。今仗青中在末節一度追近比分，但裘錦秋靠全場最高16分的陳芷盈穩住局勢，最終以56：51擊敗青中，相隔22年再闖決賽，挑戰冠軍寶座。

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