學界籃球｜英華精英賽4強反負衛冕夢碎　張振興闖決賽會師男拔萃 (16:30)

今屆精英賽首於啟德體育園內的體藝館舉行，今早率先進行兩場男子組4強。英華書院對陣相隔6年再闖4強的張振興伉儷書院，英華在首兩節手感火熱，包括13歲的小將何樂天也貢獻三分球，球隊曾最多領先14分，半場以49：38領先。

下半場張振興改變策略，頻繁攻打英華的油漆區得分並博取罰球。第3節尾段，薛展文命中一記三分球，隨後黎港生射入關鍵兩分，張振興打出一波21：8攻勢，以59：57反超比分。進入第4節，英華外線投射失靈，張振興加強禁區防守，薛展文全場獨取最高的22分，中鋒盧偉傑則交出「雙雙」的15分和17個籃板，最終張振興以74：68擊敗英華，相隔6年再次與拔萃男書院會師決賽。

對於英華在大好形勢下落敗，主教練朱耀明賽後坦言，球隊有4名主力正準備DSE考試，無法安排足夠訓練，「賽前已預計比賽會打得緊湊，球隊今年人手不足，甚至連C grade（丙組）也要上場，整體表現不佳，輸球是正常的」。最後一年代表英華出戰精英賽的後衛蔡浩東則對自己的表現感到失望，「教練團一直鼓勵我要多出手，但我和隊友都做得不夠好」。

至於張振興教練馮逸朗則表示，中場休息時向球員強調信念的重要性，並反問球員說：「究竟這個月的努力是否想白費？只要你們相信我們的部署，每一球、每一個攻勢都打到位，最後一定可以逆轉勝。」盧偉傑亦表示球隊憑藉意志力拼搏成功逆轉。

另一場4強賽，上屆亞軍拔萃男書院在首節打出21：9攻勢，全場從未落後，最終以65：55輕取寶覺中學，成功晉級決賽。拔萃男書院教練胡國鋒賽後認為，球隊在防守方面仍需改進，「明天決賽對手張振興的球員身材較高大，必須鞏固禁區防守。」獲全隊最高分15分的前鋒陳偉邦透露，他帶著39度高燒上陣，「昨晚只睡了兩至三個小時，但感謝隊友創造了很多機會讓我發揮」。